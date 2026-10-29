La arquitectura y el diseño interior peruano cruzan fronteras con “De los Andes al Mediterráneo”, una exposición internacional organizada por Lima Design Week en el marco de Barcelona Design Week 2026 en España. En una ciudad reconocida internacionalmente por su arquitectura, su legado modernista y su liderazgo en el diseño contemporáneo, esta muestra reúne 12 proyectos destacados de diseñadores peruanos que exploran la identidad, los materiales y el territorio, llevando la creatividad y la visión contemporánea del Perú a la escena europea.

“Esta participación es fundamental para proyectar al Perú internacionalmente, mostrar nuestra identidad cultural y demostrar que la arquitectura y el diseño interior peruano tienen una voz propia, capaz de dialogar con el mundo”, señala Teresa Edwards, directora de Lima Design Week.

Esta tercera edición internacional, después de las participaciones en Milán (2019) y Chiavari, Italia (abril de 2026), consolida la proyección internacional de la plataforma y su compromiso con la promoción del talento peruano y la generación de nuevas oportunidades de intercambio y colaboración profesional.

La exposición presenta proyectos de arquitectura de Arquitectura + Q, de Carlos y Roberto Quiroz; Fiorella Henríquez; Mirtha Chaker; Natalia Garcés; Nomena Arquitectura, con Moris Fleischman, Jorge Sánchez, Héctor Loli y Diego Franco; y Tenorio Guy Atelier de Design, de Ángel Tenorio y Noa Guy. En diseño interior participan Bárbara Biglieri, Carolina Espinoza, Cinthya Arana, Fernando Álvarez, Melissa Pinedo y Montserrat González. A través de sus propuestas, los diseñadores exploran nuevas formas de concebir y habitar los espacios, poniendo en diálogo la identidad peruana con las tendencias y los desafíos globales del diseño contemporáneo.

La inauguración en Barcelona, España incluyó un debate en vivo, una mesa de diálogo entre profesionales del sector y un encuentro con la comunidad del diseño. La exposición permanece abierta al público hasta el 30 de octubre en el Kronospan Design Center Barcelona, ubicado en la avenida Marquès de l’Argentera 23. Con esta iniciativa, Lima Design Week reafirma su apuesta por la internacionalización de la arquitectura y el diseño interior peruano, demostrando que el talento nacional tiene una identidad propia y propuestas capaces de trascender fronteras: desde los Andes hasta el Mediterráneo.