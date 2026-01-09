El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a 4 unidades bibliográficas documentales (1590-1952) y veintiséis negativos fotográficos (1961-1964) que se hallan en la Universidad de Piura (UDEP).

Fue a iniciativa de la Biblioteca Nacional del Perú que declaró las unidades bibliográficas y los negativos, contenidos en veintitrés láminas de acetato de celulosa, pertenecientes a la UDEP que ahora son Patrimonio Cultural de la Nación.

EN VALOR

Se trata del libro Historia natural y moral de las Indias […] (1590) de Joseph de Acosta, naturalista y teólogo del siglo XVI; La Mariscala […] (1914), obra de Abraham Valdelomar, un texto histórico que redescubre y valora el papel de la mujer en el Perú.

El Boceto arquitectónico del Ministerio de Educación [1952], y los dos bocetos, registros importantes para entender la construcción del edificio, así como el proyecto de modernidad.

Asimismo, los negativos fotográficos que corresponden a los años 1961-1964, testimonio visual y fuentes gráficas únicas para la historia de Piura de mediados del siglo XX.