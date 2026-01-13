El ICPNA presenta dos exposiciones dedicadas al pintor peruano José Tola, una de las figuras más singulares e influyentes del arte contemporáneo en el país. Ambas muestras se inauguran de manera simultánea el 15 de enero y se exhiben en espacios contiguos de la institución, con ingreso libre.

Las exposiciones proponen una lectura complementaria de la obra, el proceso creativo y el legado del artista, a casi seis años de su fallecimiento.

Revisión crítica en el Espacio Germán Krüger Espantoso

En el Espacio Germán Krüger Espantoso se presenta José Tola: Hasta agotar lo posible, con curaduría de Max Hernández Calvo.

La muestra ofrece una revisión crítica de la producción de Tola y de su impacto en el desarrollo del arte peruano. El recorrido rastrea sus principales líneas de exploración estética y de experimentación material, así como los cambios estilísticos, iconográficos y técnicos que marcaron su trayectoria, con el objetivo de identificar los hitos fundamentales de su carrera y sus aportes al campo artístico local.

Una inmersión en el proceso creativo

De manera paralela, el Espacio Venancio Shinki acoge Un gesto que insiste, exposición con curaduría de Casandra Tola.

Concebida como una instalación inmersiva, la muestra se adentra en el proceso creativo del artista entre las décadas de 1980 y 1990. Reúne reproducciones a gran escala de bocetos, anotaciones y textos del propio Tola, además de material crítico de época, conformando un archivo expandido que permite comprender sus preocupaciones formales y conceptuales.

El recorrido incorpora una instalación sonora basada en una composición musical realizada por el artista y una pieza audiovisual desarrollada a partir de sus dibujos. La disposición anacrónica de estos elementos subraya la persistencia de gestos, obsesiones e interrogantes a lo largo de distintas etapas de su producción.

Dos miradas complementarias

Presentadas en conjunto, ambas exposiciones articulan una revisión histórica de la obra de José Tola con una aproximación sensible a su proceso creativo. El resultado es una mirada amplia y profunda que permite redescubrir la vigencia y complejidad de uno de los artistas más influyentes del Perú.

Datos clave

Artista: José Tola (1943–2019)

José Tola (1943–2019) Inauguración: 15 de enero de 2026

15 de enero de 2026 Fechas: del 15 de enero al 29 de marzo de 2026

del 15 de enero al 29 de marzo de 2026 Ingreso: libre

libre Sedes: Espacio Germán Krüger Espantoso y Espacio Venancio Shinki (ICPNA)

Información de las exposiciones

José Tola: Hasta agotar lo posible

Curaduría: Max Hernández Calvo

Lugar: Espacio Germán Krüger Espantoso

Fechas: 15 de enero – 29 de marzo de 2026

Un gesto que insiste