El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) anunció el inicio de la segunda edición de su ciclo Teatro en el Centro, que por segundo año consecutivo presentará destacadas producciones nacionales en el Auditorio ICPNA Lima Centro. La programación, fruto de una convocatoria abierta realizada a inicios de año, incluye dos estrenos de autores peruanos.

La temporada abre el 14 de agosto con “Dos siglos de sobremesa”, escrita por Eduardo Adrianzén y dirigida por Gustavo López Infantas. El elenco está conformado por Gonzalo Molina, Urpi Gibbons, Alaín Salinas, Gianni Chichizola, Sol Nacarino, Paulina Bazán y Guadalupe Farfán.

La trama se desarrolla en dos épocas distintas, revelando la historia de una familia a través de una mesa que funciona como alegoría de la sociedad peruana y sus debilidades tras doscientos años de vida independiente. La temporada se extenderá hasta el 7 de septiembre, con funciones los jueves y viernes a las 8:00 p. m., y sábados y domingos a las 7:00 p. m.

El ciclo continuará el 6 de noviembre con el estreno de “La ambulante”, escrita y dirigida por Christopher Cruzado, con las actuaciones de Reynaldo Arenas, Rocío Antero y Moisés Aurazo.

Información de funciones