Tras agotar localidades en el ICPNA del Centro Histórico, la obra teatral “Dos siglos de sobremesa”, escrita por Eduardo Adrianzén y dirigida por Gustavo López Infantas, regresa este octubre con una temporada breve de cuatro funciones en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico.

El estreno será el lunes 6 de octubre a las 8:30 p. m., y la temporada continuará los lunes 13, 20 y 27 del mismo mes. El elenco está conformado por reconocidos actores como Gonzalo Molina, Urpi Gibbons, Paulina Bazán, Guadalupe Farfán, Gianni Chichizola, Alaín Salinas y Sol Nacarino.

La obra retrata la vida de dos familias peruanas en épocas distintas: 1824, en pleno proceso de independencia, y 2024, en el dilema de vender una antigua casona. Aunque separadas por dos siglos, ambas historias revelan conflictos familiares, sociales y económicos que siguen siendo vigentes en la sociedad peruana.

Ganadora del Concurso Anual de Proyectos de Creación 2024 de la PUCP, la propuesta se presenta como una reflexión sobre cómo el contexto social atraviesa la vida familiar. “El teatro nos exige dialogar, reconocer las emociones y desafiar aquello que nos perturba. Esta obra problematiza los retos y duelos que deben afrontar las familias para construir un proyecto común”, explicó el director Gustavo López Infantas.

Las entradas ya están disponibles en Joinnus y en la boletería del teatro una hora antes de cada función.

Información práctica