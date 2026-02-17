Luego de dos temporadas a sala llena en 2025, regresa a los escenarios “Dos siglos de sobremesa”, la obra escrita por Eduardo Adrianzén y dirigida por Gustavo López Infantas, considerada una de las propuestas teatrales más sólidas de los últimos años. En esta nueva etapa, la puesta en escena se reinventa con un formato más íntimo, en el interior de una casa, donde el público comparte el mismo espacio que los actores.

La obra se presentará por breve temporada en la casona Campo Abierto, ubicada en Miraflores, a partir del 6 de marzo, con funciones los viernes y sábados a las 8:00 p.m. y los domingos a las 7:00 p.m.

El elenco está conformado por Gonzalo Molina, Urpi Gibbons, Paulina Bazán, Guadalupe Farfán, Gianni Chichizola, Alaín Salinas y Sol Nacarino, quienes dan vida a una historia que conecta dos momentos clave de la historia del Perú: 1824 y 2024.

Una mesa que une dos siglos

“Dos siglos de sobremesa” retrata la vida de dos familias peruanas separadas por 200 años, pero unidas por conflictos sociales, económicos y políticos que siguen vigentes. En 1824, en medio de la incertidumbre de un país que lucha por consolidar su independencia, una familia intenta casar a su hija como salida a la crisis económica. En 2024, otra familia enfrenta la decisión de vender una antigua casona para sobrevivir a una profunda crisis familiar y social.

A pesar de la distancia temporal, ambas historias revelan que los dilemas humanos se repiten y que lo privado es también político. La mesa —espacio cotidiano y simbólico— se convierte en el eje donde se cruzan la historia personal y la historia del país.

“Todas las mesas de todos los hogares han sido testigos de la historia de un país. Compartir los alimentos es uno de los rituales sociales más antiguos de la humanidad. En el Perú, donde el comer es parte esencial de nuestra cultura, es casi imposible imaginar la vida sin ese espacio de encuentro”, reflexiona el dramaturgo Eduardo Adrianzén.

Este proyecto fue ganador del Concurso Anual de Proyectos de Creación 2024, promovido por el Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es presentado por Continente Teatral.

La nueva versión propone una experiencia inmersiva, cercana y poco convencional, donde el espectador deja de ser un observador distante para convertirse en parte del mismo universo escénico.

Información de la temporada

“Dos siglos de sobremesa” se estrena el viernes 6 de marzo a las 8:00 p.m. en Campo Abierto, ubicado en Calle General Recavarren 560, Miraflores. Las entradas ya están disponibles en Joinnus y en la recepción del teatro, 30 minutos antes de cada función.