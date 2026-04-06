El BRITÁNICO Cultural presentará la comedia teatral Dracula: The Bloody Truth, una adaptación humorística inspirada en la novela del escritor Bram Stoker.

La puesta estará dirigida por Pamela Alderson y contará con tres funciones gratuitas en abril, con el objetivo de acercar el teatro en inglés a nuevos públicos en distintos distritos de Lima.

La obra propone una experiencia dinámica, con cambios rápidos de personajes y situaciones cómicas que reinterpretan el clásico desde una perspectiva contemporánea.

Tres funciones gratuitas en distintos distritos de Lima

Las presentaciones se realizarán en auditorios culturales ubicados en tres distritos de la capital, con ingreso libre hasta completar aforo.

Fechas y lugares:

Miércoles 8 de abril – 6:30 p.m. en el auditorio BRITÁNICO Surco

Miércoles 15 de abril – 6:30 p.m. en el auditorio BRITÁNICO Santa Anita

Miércoles 22 de abril – 6:30 p.m. en el auditorio BRITÁNICO San Juan de Lurigancho

El ingreso será gratuito y estará dirigido al público general desde los 12 años de edad.

Una comedia en inglés pensada para aprender y disfrutar

La obra está basada en el texto original de John Nicholson y la compañía teatral Le Navet Bete, que desarrollaron una versión humorística del clásico.

La historia presenta a Abby Van Helsing, sobrina del legendario cazavampiros, quien intenta revelar la verdadera historia de Drácula con la ayuda —y a veces el obstáculo— de tres actores que interpretan múltiples personajes.

El elenco está integrado por:

Sebastian Stimman

Fausto Molina

Viviana Pereyra

Mariana Vílchez

La propuesta busca ofrecer una alternativa cultural que combine entretenimiento con aprendizaje del idioma inglés.