¿Y si la verdadera historia de Drácula no fuera como la contaron? La comedia “Dracula: The Bloody Truth” llega a Lima para revelar —o inventar— una nueva versión del célebre vampiro de Bram Stoker.

La obra, completamente en inglés, se presentará los días 15, 16, 22 y 23 de noviembre en el Auditorio Británico de Miraflores, con funciones a las 4:00 p. m.

Bajo la dirección de Pamela Alderson, esta producción propone un espectáculo de humor físico y ritmo frenético, en el que los errores escénicos se convierten en parte del encanto.

“Ver teatro en inglés es una experiencia distinta en nuestro medio. Dracula: The Bloody Truth está dirigida a quienes dominan el idioma o lo están aprendiendo y quieren vivirlo de forma divertida”, explicó Alderson.

Humor, absurdo y aprendizaje

La historia gira en torno a Abby Van Helsing, sobrina del legendario cazavampiros, quien intenta contar “la verdadera historia” de Drácula con la ayuda —y a veces el caos— de tres actores que se confunden, tropiezan y cambian de personajes constantemente.

Basada en la obra homónima de Le Navet Bete y John Nicholson, esta versión reinterpreta el clásico gótico con un tono contemporáneo y desenfadado, acercando el mito a nuevas generaciones.

“Reírnos de un clásico como este nos permite quitarle solemnidad y descubrir nuevos significados”, comentó la directora.

Elenco y detalles de la puesta

El elenco está conformado por Sebastian Stimman (La peor de mis bodas 3), Fausto Molina (Cuadrilátero), Viviana Pereyra (Junta de vecinos) y Mariana Vílchez (Mistura).

La producción está dirigida a público desde los 12 años y promete una experiencia teatral diferente, donde el idioma inglés, la comedia física y la improvisación son los protagonistas.

Funciones y entradas

📍 Lugar: Auditorio Británico (Jr. Bellavista 531, Miraflores)

Auditorio Británico (Jr. Bellavista 531, Miraflores) 🗓️ Fechas: Sáb. 15, Dom. 16, Sáb. 22 y Dom. 23 de noviembre

Sáb. 15, Dom. 16, Sáb. 22 y Dom. 23 de noviembre 🕓 Hora: 4:00 p. m.

4:00 p. m. 🎟️ Entradas: General: S/ 45. Adulto mayor / personas con discapacidad: S/ 30. Estudiantes: S/ 25

Datos clave

Obra: Dracula: The Bloody Truth

Dirección: Pamela Alderson

Pamela Alderson Basada en: obra de Le Navet Bete y John Nicholson

obra de Le Navet Bete y John Nicholson Idioma: inglés

inglés Género: comedia física / sátira teatral

comedia física / sátira teatral Público recomendado: mayores de 12 años

mayores de 12 años Fechas: 15, 16, 22 y 23 de noviembre (4 p. m.)

15, 16, 22 y 23 de noviembre (4 p. m.) Lugar: Auditorio Británico, Miraflores

Auditorio Británico, Miraflores Entradas: Joinnus

Preguntas frecuentes

¿Dónde se presentará “Dracula: The Bloody Truth”?

En el Auditorio Británico, Jr. Bellavista 531, Miraflores.

¿En qué idioma es la obra?

Completamente en inglés, con humor físico que permite disfrutarla incluso sin dominar el idioma.

¿Quién dirige la obra?

Pamela Alderson, especialista en teatro en inglés y comedia física.

¿Cuándo serán las funciones?

El 15, 16, 22 y 23 de noviembre a las 4:00 p. m.

¿Dónde se compran las entradas?

En la plataforma Joinnus.