Ebelin Ortiz: “No me arrepiento de ningún papel, siempre asumo las consecuencias de mis acciones”

Ebelin Ortiz dirige ‘Hermanas, como quería nuestra madre’, una obra protagonizada por Attilia Boschetti, Gabriela Billoti y Claudio Calmet, bajo la producción del Instituto Italiano de Lima. Esta puesta teatral, escrita por Franca Valeri, nos presenta el boceto de la vida femenina, que bebe de la melancolía y de una atmósfera tierna, y está disponible hasta el 20 de agosto en el Teatro Ricardo Blume. En diálogo con Diario Correo, la apasionada actriz nos cuenta que volverá a encarnar a la cantante de jazz Billie Holiday en ‘El Ocaso de una Estrella’ solo por 4 funciones en el Teatro Británico de Miraflores. Además, de su compromiso con la lucha contra el racismo y discriminación en un país estructuralmente racista como el nuestro.

¿Cómo surgió la idea de montar la obra ‘Hermanas, como quería nuestra madre’?

Es un proyecto de Atilia Boschetti. Ella ha estado investigando la dramaturgia de Franca Valeri, porque le interesa mucho y encontró ‘Hermanas’. Se comunicó conmigo para que dirija la obra, entonces surge a partir de su búsqueda.

Comenzaste como actriz y luego como directora teatral, ¿es algo que siempre has querido hacer o surgió en el camino?

Digamos que en el camino de mi trabajo actoral siempre me sentaba a los ensayos a mirar lo que hacían mis directores y a veces les daba algunas ideas para el montaje. En un momento del proceso me pareció interesante hacerlo. Entré al programa de dirección de Aranwa Teatro, mayormente han sido direcciones con encargo. Recién el próximo año haré algo que yo quieroest hacer realmente.

¿Cuál fue el mayor desafío para ti al dirigir esta obra?

Confiar en mí.

La vida de Billie Holiday es muy trágica por diversos sucesos que marcaron su vida en una sociedad racista, ¿consideras que nuestro país ha tomado un poco de consciencia sobre la discriminación racial?

Lamentablemente no. El Perú no se declara como un país racista a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo. Ellos tuvieron unas reacciones muy fuertes con la segregación racial. Acá el país es racista pero ‘solapado’ entonces a la hora de una acción reivindicativa, tildan al afectado como loco o exagerado. Empieza a ser una batalla difícil de lidiar. El país todavía sufre de racismo y discriminación, no solo a la población afroperuana, también a la población andina y amazónica.

¿Qué acciones deberíamos replicar en un Perú que sigue siendo racista?

Yo siempre hablo de algo que sucede con los niños. Nosotros como seres humanos no nacemos racistas. La familia, los amigos y la sociedad nos vuelve así. Cuando uno nace, empiezas a ver a las personas iguales a ti, hasta cuando sales de esta burbuja de esta familia. Sales cuando vas al nido y ves niños diferentes. Si llegan con esa interrogante a su casa y sabes que todos somos iguales, vas a lograr una sociedad inclusiva. Sin embargo, si llegas y encuentras rechazo al ser distinto, seguirá aumentando este tema tan fuerte como el racismo. Esto se resuelve desde la casa y en el colegio.

Debido a la época, Billie estaba en la mira de los políticos porque alzaba su voz y denunciaba actos que no eran correctos para ella. Era una mujer comprometida con las causas sociales, lo cual también se ve reflejado en su música, ¿te sientes identificada en ese aspecto?

Claro que me siento identificada, porque soy mujer, soy afroperuana y he sufrido de racismo, discriminación y misoginia. Eso me une al personaje de Billie Holiday.

Hasta ahora, ¿tu carrera de actriz se ha desarrollado de la manera que querías?

Totalmente. Esto fue lo que soñé de niña. No me arrepiento de ningún papel, siempre asumo las consecuencias de mis acciones.