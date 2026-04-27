El 13° Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa dispuso medidas de protección a favor de una niña de 10 años con síndrome de Noonan, luego de determinar que su madre habría impedido que reciba evaluaciones médicas especializadas necesarias para su tratamiento.

La decisión judicial, emitida por el juez Humberto Valdivia Talavera, ordenó a la progenitora no interferir en los controles médicos de la menor y permitir que estos se realicen cuando sean indicados por los especialistas, en compañía del padre. El incumplimiento podría derivar en sanciones por desobediencia a la autoridad y por exponer a la menor a una situación de riesgo.

El síndrome de Noonan es un trastorno genético que puede provocar diversas complicaciones de salud, como problemas cardíacos, alteraciones en la coagulación y dificultades en el crecimiento, por lo que requiere atención médica continua y especializada.

El caso se originó tras la denuncia del padre, quien advirtió que su hija requiere seguimiento constante para prevenir complicaciones asociadas a su condición genética. Según expuso, la madre se habría opuesto a estos controles por motivos emocionales y su preferencia por tratamientos alternativos.

Durante la evaluación del caso, el juzgado consideró que esta conducta podría constituir una forma de negligencia, al limitar el acceso de la menor a cuidados médicos básicos. Esta conclusión se sustentó también en el informe social elaborado por el equipo multidisciplinario del Módulo Integrado de Familia.

La resolución se enmarca en la Ley N.° 30364, que protege a integrantes del grupo familiar frente a la violencia, y en estándares internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que garantiza el derecho a la salud, la vida y el desarrollo integral.

Como parte de las medidas, se dispuso el seguimiento del caso por el Centro de Emergencia Mujer, con el fin de supervisar el cumplimiento de lo ordenado y asegurar el bienestar de la menor.