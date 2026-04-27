La madrugada y primeras horas del domingo 26 de abril estuvieron marcadas por una serie de accidentes de tránsito en la provincia de Nasca, donde se registraron tres choques en distintos sectores de la ciudad, todos protagonizados por camionetas.

Brutales choques

El primer accidente se produjo en la avenida Circunvalación, donde una camioneta Mitsubishi blanca impactó contra varios vehículos estacionados. De acuerdo con testigos, el conductor habría estado en aparente estado etílico y chocó primero contra un auto Tico azul, que a su vez impactó a una camioneta Toyota Hilux; luego colisionó contra otro Tico blanco, que terminó golpeando a una camioneta Jeep. El choque múltiple dejó al menos cinco unidades afectadas y daños materiales de consideración.

Vecinos y afectados denunciaron que el conductor salió de un local nocturno cercano y criticaron que este establecimiento continuara atendiendo hasta altas horas de la mañana sin una fiscalización efectiva. Tras varios minutos de espera, efectivos policiales llegaron al lugar y trasladaron al conductor a la comisaría para las diligencias correspondientes, mientras los propietarios evaluaban los daños ocasionados por el impacto.

El segundo accidente ocurrió en el kilómetro 445 de la Panamericana Sur, frente al grifo de Petroperú, cuando una camioneta Toyota Hilux terminó despistándose para evitar chocar contra un camión compactador de basura perteneciente a la Municipalidad Provincial de Nasca. Según el conductor, la unidad municipal estaba detenida en plena carretera y giró de forma repentina para ingresar al grifo, cerrándole el paso.

Dentro de la camioneta viajaba una familia con menores de edad, quienes resultaron afectados emocionalmente por el susto.

El tercer hecho se registró en el sector de Puente Viejo, cerca de la calle Arica, donde una camioneta Ford terminó sobre la berma central tras perder el control. El conductor señaló que la dirección del vehículo se bloqueó repentinamente, provocando el accidente. Aunque no hubo heridos, la unidad quedó atravesada sobre la vía y generó congestión hasta la llegada de efectivos policiales.

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