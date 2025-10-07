La escena teatral peruana se prepara para rendir homenaje a uno de sus más grandes referentes. El próximo sábado 18 de octubre, se estrenará “Edgard, Retratos de un Actor”, una creación de Jaime Lema junto a Julio Granados, que celebra la vida y obra del primer actor Edgard Guillén, figura fundamental del teatro peruano. La puesta en escena tendrá lugar en La Casona Roja (Romero 450, Chorrillos), donde se presentará por cuatro sábados consecutivos.

El montaje, que combina performance, teatro, música y danza, es un homenaje cargado de nostalgia, emoción y gratitud hacia un artista que marcó generaciones.

“Desde hace tiempo sentimos la necesidad de dedicarle un espectáculo. No solo como un gesto de reconocimiento, sino también como un acto de gratitud profunda. Porque Edgard es una luz en el camino, un faro que nos muestra que, aun en medio de todo, el arte siempre tiene algo que decir”, expresó Jaime Lema, director y actor del proyecto.

La obra recorre momentos clave de los 67 años de trayectoria de Edgard Guillén: desde sus unipersonales más emblemáticos hasta su sello distintivo Teatro en mi casa, iniciativa que convirtió su hogar en un espacio escénico abierto al público.

“Nunca pensamos en imitarlo, sino en seguir su huella. Su legado es la libertad creativa, la curiosidad inagotable y el compromiso con el arte. Edgard nunca deja de explorar ni de reinventarse”, añadió Lema.

Un tributo desde la memoria viva

La puesta en escena revive fragmentos de la vida artística y personal del homenajeado, entre ellos su participación en obras como La Escalera, Carnet de Identidad, Emily, Chejov y Ricardo III, además de momentos íntimos junto a sus inseparables mascotas, Osito y Misha.

“Este espectáculo es también un abrazo escénico para Edgard, un encuentro con su espíritu y su enseñanza. Una forma de seguir aprendiendo de él desde la memoria viva”, sostuvo Lema.

El proyecto, que nació hace tres años, fue concebido inicialmente como un unipersonal. Sin embargo, Lema decidió incorporar a Julio Granados, artista gráfico y amigo cercano de Guillén, quien aporta una mirada visual y simbólica a esta experiencia teatral.

Sobre los creadores

Julio Granados es un artista e ilustrador reconocido internacionalmente, con trabajos expuestos en Nueva York y Los Ángeles. Ha ilustrado obras para editoriales como Santillana, Alfaguara y Seix Barral, y recientemente fue premiado por su trabajo en Tradiciones Peruanas y Cuentos de César Vallejo.

Jaime Lema, actor, bailarín y gestor cultural, es fundador del Centro Cultural La Casona Roja y de la compañía Komilfó Teatro. Fue creador del Festival de Danza Independiente 100%Cuerpo (2007-2018) y ha representado al Perú en festivales internacionales en América, Europa, Asia y Medio Oriente.

“Edgard, Retratos de un Actor” se presenta como una celebración de la memoria, la amistad y la pasión por el arte. Una pieza que recuerda que el teatro no solo se representa, sino que también se hereda y se comparte.

Funciones:📅 Sábados 18 y 25 de octubre, 1 y 8 de noviembre🕗 8:00 p.m.📍 La Casona Roja (Romero 450, Chorrillos)🎟️ Reservas: WhatsApp 944 668 137