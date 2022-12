Su encuentro con la mítica María Reiche, cuando él era un niño, le despertó una curiosidad intensa por las Líneas de Nazca a Eduardo Schuldt, hoy destacado director de cine animado que alista el estreno el 12 de enero de su nueva película “Una Aventura Gigante”, inspirada en nuestro Patrimonio Cultural de la Humanidad.

“Calculo que yo tenía unos siete años, estaba con mis padres en el Hotel de Turistas de Ica y ahí la conocí, luego obviamente mis papás me contaron un poco de su historia y de ahí me quedó toda esa onda del misterio de las Líneas de Nazca. Aunque hoy no existen misterios reales, todo se conoce, uno de los pocos que quedan son el origen de las líneas, eso es lo fascinante”, dice el director.

¿Y cuándo decides escribir el guion y te animas a dirigir la película?

Al conocer a un escritor que había publicado un libro sobre las líneas de Nazca y eso fue afinales de 2005, cuando estaba haciendo ‘Dragones’. En principio, tenía la idea de hacer la película con ese libro, la verdad me pareció súper interesante y siempre conversábamos del tema. Finalmente, recién en el año 2019 empezamos a hacerla y nos hemos basado muy

parcialmente en la obra que te comento.

¿Sofía y Sebastián, los protagonistas de la historia aparecen en el libro?

No, los personajes protagonistas de la cinta fueron creados por nosotros, el libro nos ayudó para empezar la historia, pero en el transcurso cambió muchísimo. Sofía y Sebastián son dos caras de la misma moneda, vivir el viaje por el que nos lleva la película a través de los ojos de ambos es uno de los temas centrales de la cinta.

¿Por qué consideras que ‘Una Aventura Gigante’, basada en nuestra cultura, podría capturar audiencias de otros países?.

Las Líneas de Nazca son famosas alrededor del mundo, son un gran misterio, en el 94 se convirtieron

en Patrimonio Cultural de la Humanidad y me fascinan no solo porque soy peruano, tengo muchos amigos que no lo son, y cuando conversamos sobre este tema les parece fascinante.

¿Además, has creado un universo mágico para la película?

Un mundo mágico en el que todos son gigantes, son como titanes, creo que los niños se van a enganchar con eso. Si tú le preguntas a un niño quien es Thor, no hay niño que no sepa quién es, pero si le preguntas por las Líneas de Nazca, lo más probable es que no sepa mucho o nada.

Muchas veces las películas enseñan tanto como una clase en la escuela.

Yo creo que sin ser una clase de historia, esta es una película de aventuras que tiene muchísimo corazón. Queremos que los niños se identifiquen con los personajes, que se preocupen por ellos y pasen a este mundo mágico donde todas estas líneas son gigantes y todo eso resulta muy interesante.

¿La cinta se verá en otros mercados?

Uno de los temas positivos que tiene la animación es que viaja muy bien. Esta película, por ejemplo, ya se vendió en digital a toda Latinoamérica y el Caribe. Ya se vendió a España, y recién estamos empezando. Digamos que la pones en cualquier otro país, la doblan y listo.

Nuestro país en qué nivel está con respecto al cine de animación.

Yo diría que estamos bastante avanzados a nivel Latinoamericano, entre los primeros definitivamente. Nuestro país creo que es el que más produce animación generada por computadora en cuestión de largometrajes y nuestras películas siempre se estrenan directo a cine y eso nos permite seguir creciendo.