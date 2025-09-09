La obra “El amor joven”, texto de Eduardo Adrianzén y dirección de Renato Piaggio, vuelve a escena en un formato breve y mordaz que reflexiona —con humor— sobre el tiempo, el deseo y la naturaleza cambiante del amor. La corta temporada irá todos los miércoles de octubre a las 8:00 p. m. en Casa Bulbo (Barranco), con las actuaciones de Sara Silva y Gianpiero Arnaiz.

La historia sigue a Lucha y Lalo, una pareja de ancianos que se reencuentra en la playa hasta que un hechizo devuelve a Lalo su juventud, detonando euforia, temor y preguntas incómodas: ¿sobrevive una vida en común a la tentación del esplendor recuperado?, ¿el amor es joven… y también egoísta?

“Hace tiempo no hacía comedia. ‘El amor joven’ es fresca, con ritmo ágil y subtextos que te dejan pensando”, comenta el director Renato Piaggio, quien destaca la dupla Silva–Arnaiz y el espíritu de equipo que busca en cada montaje.

“Todos fantaseamos con que el tiempo retroceda, pero jamás somos los mismos. Esta obra vuelve nueve años después de su estreno en Microteatro y suena más realista a pesar del absurdo”, apunta el dramaturgo Eduardo Adrianzén.

¿De qué trata?

Una pareja que ha envejecido junta —45 años de historia— enfrenta un giro fantástico: Lalo vuelve a ser veinteañero al caer la tarde. Entre la alegría y el vértigo, la obra explora la memoria, el deseo y los límites de la lealtad.

Ficha técnica

Texto: Eduardo Adrianzén

Eduardo Adrianzén Dirección: Renato Piaggio

Renato Piaggio Elenco: Sara Silva, Gianpiero Arnaiz

Sara Silva, Gianpiero Arnaiz Producción: KAPCHIY

KAPCHIY Formato: comedia corta

Entradas

Preventa: S/ 20 (hasta el 17 de septiembre )

(hasta el ) General: S/ 30

Venta exclusiva por WhatsApp: 940 985 825

Enlace directo: https://wa.me/51940985825

Dato: “El amor joven” retoma elementos del exitoso montaje que Adrianzén estrenó en Microteatro y los actualiza en clave de comedia romántica con filo, ideal para ver en pareja… y salir conversando.