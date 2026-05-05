La obra teatral “El Apego”, escrita por Emiliano Dionisi, regresa a los escenarios limeños con una segunda temporada en el Teatro de Lucía, tras agotar todas sus localidades antes de su estreno.

Dirigida por Fito Valles y protagonizada por Emanuel Soriano, la puesta en escena se presentará durante los meses de mayo y junio de 2026 bajo la producción de La Flecha.

Éxito anticipado en la cartelera limeña

Luego de una breve pero exitosa primera temporada en abril, “El Apego” confirma su conexión con el público al registrar un lleno total semanas antes de iniciar funciones.

Este resultado posiciona a la obra como una de las propuestas teatrales más destacadas del circuito cultural en Lima durante el primer semestre de 2026.

La producción informó que se encuentra gestionando nuevos espacios para futuras funciones. De concretarse, estas serán anunciadas a través de sus redes sociales oficiales en Instagram, Facebook y TikTok.

Una historia íntima sobre vínculos familiares

“El Apego” presenta la historia de un hombre que visita de forma constante a su padre anciano, buscando asegurarle una vejez digna, pese a la resistencia del propio progenitor.

En medio de limitaciones económicas y escaso apoyo familiar, el protagonista enfrenta cuestionamientos personales sobre las razones de su compromiso: deber, culpa, amor o reciprocidad.

La obra aborda con sensibilidad y humor temas como la fragilidad de la vejez, las relaciones familiares y las tensiones entre responsabilidad y afecto.