La compañía francesa Rocking Chair Théâtre presentará en el Teatro de la Alianza Francesa de Lima la obra El arte de acomodar los restos, un espectáculo que se ofrecerá en dos funciones, los días 11 y 12 de diciembre. La propuesta combina teatro, música en vivo y marionetas de tamaño humano en una puesta que explora la vejez, la memoria y el rol del arte como refugio.

El montaje está interpretado por Emmanuelle Ader, Sophie Boudieux, Rebecca Marlot y Esther Marlot, quienes construyen la historia de dos divas sicilianas que evocan episodios de su pasado con humor, ternura y una estética marcada por la manipulación de marionetas realistas. La obra incorpora un acompañamiento musical en escena con sintetizador, guitarra, bajo y voces.

Un homenaje escénico a la memoria y al paso del tiempo

El espectáculo se inspira en raíces sicilianas y en cantos populares que influyeron en la formación artística de sus creadoras. A través de estas referencias, la puesta destaca elementos que permanecen con los años: la voz, la creatividad y la capacidad de reconstruir recuerdos desde el arte.

Estrenada en 2022, El arte de acomodar los restos surge tras el reconocimiento obtenido por su montaje previo One Mémé Show, con el que la compañía recorrió escenarios de distintos países europeos.

Funciones, acceso y precios

El espectáculo tiene una duración aproximada de 50 minutos y está recomendado para todo público desde los 6 años. No requiere dominio del idioma para su apreciación, debido a que su narrativa visual y musical facilita la comprensión.

Las entradas están disponibles en Joinnus y cuentan con diferentes tarifas:

Preventa (hasta el 1 de diciembre):

General: S/ 40

Pack 2 entradas: S/ 70

Precio regular:

General: S/ 50

Pack 2 entradas: S/ 90

Tarifa especial:

Estudiantes, escolares y jubilados: S/ 30

Estudiantes y asociados AF: S/ 25

La obra se presentará en la sede de la Alianza Francesa ubicada en la avenida Arequipa.