Lima Norte vivirá un hecho sin precedentes: por primera vez se presentará un montaje completo de “El Cascanueces” con ballet y orquesta sinfónica en vivo, un espectáculo que se estrenará los días 13 y 14 de diciembre, a las 6:00 p. m., en el Teatro Plaza Norte. La propuesta es desarrollada por Inside Ballet, bajo la dirección artística y coreográfica de Leo Casterán, y la dirección musical del maestro Eduardo Choque .

El montaje reúne a más de 80 artistas en escena, entre bailarines y músicos, convirtiéndose en la única versión del clásico navideño en Perú durante el 2025 interpretada con orquesta sinfónica en vivo. Basada en la coreografía original de Marius Petipa, esta producción combina tradición, música en directo y una puesta visual diseñada para cautivar a públicos de todas las edades.

Protagonistas jóvenes y talento en escena

En el rol de Clara, destacan las jóvenes bailarinas de 14 años Andrea Rondón y Bryana Melgarejo, quienes prometen conmover al público con interpretaciones frescas y llenas de emoción .

“Queremos que Lima Norte tenga acceso a espectáculos de primer nivel y construir una tradición navideña que crezca cada año. El Cascanueces con orquesta sinfónica es una experiencia que pocas veces se ve en esta parte de la ciudad”, señaló el director Leo Casterán.

Un clásico navideño que llega a nuevos públicos

“El Cascanueces” relata la noche mágica en la que los juguetes cobran vida y Clara viaja al Reino de los Dulces junto a su príncipe. Su música, color y fantasía lo han convertido en un símbolo universal de la Navidad.

Este montaje también representa un avance en la descentralización cultural, acercando el ballet clásico y la música sinfónica a audiencias fuera del circuito tradicional del centro de Lima y Miraflores.

Entradas y canales oficiales

Las entradas ya están disponibles en:

Teleticket (buscando El Cascanueces Ballet & Orquesta Sinfónica )

(buscando ) WhatsApp : 933 658 887

: 933 658 887 Instagram: @insideballetproject

Los precios van desde S/ 59 hasta S/ 179, con opciones accesibles para que más familias disfruten del espectáculo navideño del año