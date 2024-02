Kapchiy inicia su 2024 con la obra ‘’El Fabuloso viaje de Christian Andersen’'. ¡Una obra familiar completa! Llena de Música, Títeres, Magia, Sombras y Fábulas; tales como: ¡La sirenita, Pulgarcita, El traje nuevo del Emperador y más! Apostando así por una dramaturgia extranjera con un contenido distinto a lo que se suele presentar en el género infantil.

¿DE QUÉ TRATA LA OBRA?

Acobardado por las constantes burlas y humillaciones de sus compañeros, el pequeño Christian Andersen sueña únicamente con escapar y esconderse lejos de todo. un día conoce a Jonás, un estrambótico personaje que le hará ver las cosas de otra manera y le descubrirá su gran talento para inventar fábulas e historias extraordinarias. ¡y es que, en realidad, la vida es una maravillosa aventura que merece la pena ser vivida!

“Reponer esta obra es maravilloso! Creo que es una de las pocas obras familiares que se abarca de manera tan completa, incluyendo distintos estilos, como sombras, títeres, y más. Además, que el mensaje es bien potente y permanece bien sostenido en toda la Obra, es simple, pese a todo, con esfuerzo la vida merece ser vivida; y que desde pequeños tengamos ese chip está bien bacán. Sumando el ingreso de Braulio, una energía fresca y joven le da un giro muy particular a este reestreno. ¡Nos estamos preparando bastante sobre todo en los detalles que son tan importante en obras para niños que estoy seguro les encantara! Ya quiero que la vean”, nos cuenta el director.

“Para un humilde autor teatral nacido en una pequeña ciudad de la Valencia española, estrenar una de sus obras más queridas en el otro lado del charco, en un país tan querido como Perú y por parte de una compañía que destila auténtica pasión por las artes escénicas es el mayor de los regalos que puede recibir. Un sentimiento comparable al momento en que el soldadito de plomo descubrió el amor por primera vez o al instante en el que el patito se convirtió en cisne y alzó su cuello con orgullo. No me queda sino sentirme infinitamente agradecido por el cariño y el respeto demostrado y disfrutar de este episodio que me regala la vida como un auténtico niño ya que, como el propio Christian Andersen aseguraría, la vida en sí es el más maravilloso cuento de hadas”, Nos dice el autor.

Las funciones serán:

*Viernes 22 de marzo – 4:30pm

*Domingo 24 de marzo – 11:30am

*Domingo 31 de marzo – 11:30m

En el conocido Teatro Auditorio Miraflores: Av. Larco 1150 – Miraflores (Sótano)

¡Las entradas ya se encuentran a la venta en la plataforma de Joinnus, con precios desde los 20 soles! Puedes adquirirlas ingresando al siguiente enlace:

https://www.joinnus.com/events/theater/lima-el-fabuloso-viaje-de-christian-andersen-59860