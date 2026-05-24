La Galería del Centro Cultural Ccori Wasi, en Miraflores, albergará desde el 6 hasta el 26 de junio la exposición colectiva “El jardín de atrás”, una muestra que reunirá a 70 artistas nacionales e internacionales en torno a distintas expresiones contemporáneas del arte.

La exhibición, organizada por la plataforma cultural Claroscuro y curada por Angélica del Rocío Flores, busca acercar al público a diversos lenguajes artísticos mediante obras elaboradas sobre papel, lienzo, tela y técnicas mixtas.

La propuesta reúne artistas de Perú, Rusia, España, Bolivia y Argentina, quienes presentarán piezas inspiradas en recuerdos, sueños, naturaleza y experiencias personales.

Artistas consagrados y emergentes participan en la muestra

Entre los artistas con mayor trayectoria destaca Reynaldo Bisetti, referente del surrealismo peruano y ganador del primer premio en el IV Salón Nacional de Dibujo del ICPNA en 1988.

También participará Teresa Luna Revoredo, artista formada en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes del Perú, con exposiciones realizadas en países como Canadá, Brasil, España y Suiza.

La muestra incluirá además obras de Belmonte Cossío, artista peruano e hijo del reconocido pintor Luis Cossío Marino.

Filigrana, bordado y técnicas mixtas

Como parte de la propuesta artística impulsada por Claroscuro, la exposición incorporará trabajos que exploran técnicas alejadas del formato tradicional.

Entre ellas destacan las piezas de Virginia Peña, realizadas con técnica mixta y piedras marinas, así como las obras de filigrana desarrolladas por Fabiola Mendoza, Kathia Villanueva y Carla Negreiros.

Asimismo, participará Nataly Angeleri, restauradora especializada en intervención de piezas impresas inspiradas en el mundo animal y vegetal.

La muestra también contará con creaciones textiles y bordados elaborados por Nelly Cieza, Cinthia Lázaro y Yolanda Villalobos.

Una exposición con diversidad de estilos

La exposición colectiva reúne artistas de distintas generaciones y estilos, entre ellos Tiziana Baracco, Patricia Reátegui, Liliana Deza, Estefanía Papi, Daniella Suing, Jessica Zimmermann, Mónica Guardamino y Violeta Villa.

También forman parte de la muestra Mary Mostajo, Karol Calderón, Jessica Pacheco, Jhoseline Rodríguez, Yodali Huanca, Valeria Valdizán, Ernesto Guerra y Sandra Garrido Lecca, entre otros exponentes.

Según la organización, el objetivo es crear un espacio donde converjan distintas miradas artísticas unidas por un interés común: la exploración creativa y el amor por el arte.

Fechas y lugar de la exposición

La exposición “El jardín de atrás” estará abierta al público desde el 6 hasta el 26 de junio en la Galería del Centro Cultural Ccori Wasi, ubicada en la avenida Arequipa 5198, en el distrito de Miraflores.