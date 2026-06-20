Daniel Urresti confirmó que participará en las elecciones municipales y regionales del próximo 4 de octubre como candidato a la alcaldía de Lima. Su postulación fue presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones dentro del plazo establecido para la inscripción de fórmulas y listas de candidatos.

El exministro del Interior anunció su decisión mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. En el documento sostuvo que busca asumir la conducción de la capital debido a los problemas que enfrentan los ciudadanos en materia de seguridad, tránsito y servicios urbanos.

Queridos amigos:

He tomado una decisión importante.

He decidido postular a la Alcaldía Metropolitana de Lima.

Lo hago porque creo que nuestra ciudad merece más: más seguridad, más orden, más limpieza, más fluidez en el tráfico, más oportunidades y más esperanza.

Durante gran… pic.twitter.com/bBCHFf8o0e — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) June 20, 2026

En su publicación, Urresti señaló que considera necesario impulsar cambios en distintos aspectos de la gestión municipal. Asimismo, sostuvo que Lima requiere medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

“He tomado una decisión importante. He decidido postular a la Alcaldía Metropolitana de Lima. Lo hago porque creo que nuestra ciudad merece más: más seguridad, más orden, más limpieza, más fluidez en el tráfico, más oportunidades y más esperanza”, escribió.

El excongresista también hizo referencia a las funciones que desempeñó a lo largo de su trayectoria en el ámbito público. Según indicó, su experiencia le permitirá afrontar los desafíos que enfrenta la capital.

“Durante gran parte de mi vida he servido al Perú enfrentando desafíos difíciles. Hoy quiero poner esa experiencia al servicio de Lima y de sus vecinos. No vengo a ofrecer promesas imposibles. Vengo a trabajar, a escuchar y a gestionar”, agregó.





Competirá con Podemos Perú

Con este anuncio, Urresti oficializó su participación en las elecciones municipales de Lima junto a Podemos Perú. La agrupación política presentó su inscripción antes del cierre del plazo fijado por las autoridades electorales.

Cabe recordar que el exministro del Interior también integró la fórmula presidencial encabezada por Pepe Luna en las elecciones generales realizadas el 12 de abril. Ahora buscará obtener el respaldo ciudadano para asumir la conducción de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el periodo 2027-2030.