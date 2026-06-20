El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Norte de Chincha condenó a Fredy Tuanama Romero, alias “Viteri” de 27 años de edad, como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado por alevosía, en agravio de Piero Quispe Bravo. Por este hecho, el sentenciado permanecerá encerrado en el establecimiento penitenciario de la ciudad por el período de 17 años y dos meses.

Muertes violentas

Según, el Ministerio Público, el hecho criminal ocurrió el 27 de enero de 2024, en el asentamiento humano El Salvador, en el distrito de Pueblo Nuevo (Chincha). Piero Quispe estaba en la puerta de la vivienda de la Mz. 16, y en esas circunstancias aparece una motocicleta con dos sujetos. El pasajero baja provisto con un arma de fuego y realiza múltiples disparos contra su víctima, acabando con su vida.

Las sospechas apuntaron a “Viteri”, quien en ese entonces pasó a convertirse en uno de los hombres más buscados de la región por ese y otros hechos. Antes de su detención, el sujeto protagonizó una fuga de película, era la tarde del 17 de febrero de 2024, cuando la policía estaba por intervenir un auto en el que estaba tres hampones, estos comenzaron a disparar para abrirse paso y huir ingresando al cementerio de Chincha.

Las acciones para detener a Tuanama continuaron hasta conseguir localizarlo y atraparlo días después en un local nocturno en Cañete. Por la acusación en su contra fue enviado a la cárcel, mientras seguía siendo investigado. El Ministerio Público investigó el homicidio de Piero Quispe y con los sólidos elementos probatorios consiguió que el Colegiado sentencie a “Viteri” para que continúe encerrado en la cárcel. Además, deberá pagar S/ 55 mil por reparación civil.

Carpetas fiscales

Tuanama Romero, también enfrenta otras cinco investigaciones por homicidio. Según la policía, este sujeto recibía órdenes para acabar con la vida de las personas en los distritos de Tambo de Mora, Pueblo Nuevo y Chincha Alta.

A Fredy Tuanama se le investiga también por el crimen de César Quispe Rojas (51), padre de Piero Quispe. Este hecho ocurrió en el sector conocido como el cruce. Según las investigaciones, el sicario jaló del gatillo seis veces para acabar con la vida de este hombre. Otro hecho de sangre bajo investigación tiene como víctima mortal a Juan Fermín Payano Ortiz (31), quien recibió seis proyectiles de arma de fuego.

Se cree que “Vitteri” participó además en el doble crimen del 30 de octubre del 2023. Como se recuerda, al amanecer de aquel día, en la playa El Socorro se encontraron los cuerpos de Karina Rodríguez García (44) y Arely Salvatierra Rodríguez (33), tía y sobrina, respectivamente, a quienes mataron a balazos. Y en el año 2024 otro integrante de esta familia Brando Abel Salvatierra Hernández (22) fue victimado de tres disparos.

EL DATO: En marzo del 2024 se dictó 18 meses de prisión preventiva contra “Viteri”, por el homicidio de Fredy Quispe Rojas. La medida también fue en contra de Tomy Stiven Flores Pinto alias “Gordo Tomy” (29), quienes, en un plan concertado habrían asesinado con tres disparos en la cabeza al agraviado, al promediar las nueve de la noche en el centro de Chincha.

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