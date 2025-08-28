El legendario grupo Perujazz, pionero en fusionar el jazz contemporáneo con las raíces afroperuanas y andinas, celebra sus 40 años de trayectoria con un concierto especial este sábado 6 de septiembre en El Dragón de Barranco. Su retorno a los escenarios se da en el marco de la segunda edición del Festival Jazz Now, encuentro musical que toma el jazz como punto de partida y lo expande hacia nuevas formas de fusión.

Con más de cuatro décadas de historia, Perujazz se ha consolidado como una de las propuestas más influyentes e innovadoras de la música latinoamericana. Su inconfundible sonido ha recorrido escenarios de Europa, Asia y América, combinando la libertad de la improvisación con la energía ritual de los ritmos peruanos y dejando una huella fundamental en la evolución del jazz de la región.

La formación actual —Manongo Mujica (batería), Jean Pierre Magnet (saxofones), Andrés Prado (guitarra), Pudy Ballumbrosio (percusión) y Mario Cuba (bajo, en reemplazo de Julio Zavala para este concierto)— promete una velada vibrante y llena de intensidad sonora, una experiencia única donde el virtuosismo individual se funde con la improvisación colectiva. En esta nueva presentación, la banda compartirá un repertorio que une clásicos de su discografía con piezas recientes, registradas en vivo durante su Gira Europea 2023.

El Dragón de Barranco, reconocido por su cercanía con el público y por su tradición de acoger a grandes músicos, será el escenario perfecto para vivir una noche de intensidad sonora, donde el jazz se entrelaza con la memoria viva del Perú.

Sobre Perujazz

Desde 1984, Perujazz ha marcado un camino único en la música mundial, creando un puente entre tradición y vanguardia. Su propuesta ha sido reconocida por su audacia estética y por otorgarle al Perú un lugar destacado en el mapa del jazz contemporáneo.