Una tormenta, una niña y un camino amarillo que vuelve a brillar en los escenarios limeños. El clásico de L. Frank Baum, El Mago de Oz, regresa con una adaptación fresca y conmovedora dirigida por Jean Franco Vértiz, como parte del taller montaje del colectivo Telón Mestizo, en el Club de Teatro de Lima.

La obra revive la travesía de Dorothy, una niña arrastrada por una tormenta a un mundo fantástico, quien inicia un viaje acompañado de un espantapájaros sin cerebro, un hombre de hojalata sin corazón y un león sin coraje. Más allá de la fantasía y la música, el montaje recuerda que la valentía, la ternura y la esperanza siempre estuvieron dentro de nosotros.

“Queremos que el público vuelva a soñar —dice Víctor Lucana, director de la obra—, que reconecte con esa parte del alma que todavía busca su propio camino amarillo.”

La propuesta escénica combina humor, nostalgia y reflexión, destacando la resiliencia y el poder de creer incluso cuando todo parece perdido.

El elenco está conformado por Lucía Carrasco, Enzo Canchumanya, Luis Gildemeister, Carmen Ramón, La Chachani Vulcan, Sergio Morán, Rocío Guerra, Josué Alvarado, César del Carpio, Cielo Bohórquez y Renzo Ordinela, con música en vivo al piano a cargo de Eduardo Zapata.

Funciones:

9 de noviembre – 4:00 p. m.

15, 22 y 23 de noviembre – 7:00 p. m.

📍 Lugar: Club de Teatro de Lima – Av. 28 de Julio 183, Miraflores🎟️ Entradas: S/ 25 en Joinnus o al 934 659 298

Una obra para toda la familia, que celebra la imaginación, la amistad y la valentía, recordando que —como diría Dorothy— “no hay lugar como el hogar”… y que la magia más poderosa nace del corazón.