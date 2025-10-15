El Sexteto de Jazz Afroperuano, dirigido por Gabriel Alegría, presentará su nuevo espectáculo El Muki – Las historias misteriosas detrás de la música los días 23, 24 y 25 de octubre a las 8:00 p.m. en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores. Las entradas están disponibles en Joinnus.

La agrupación, que celebra 20 años de trayectoria internacional, fusiona jazz, narrativa y raíces afroperuanas en una propuesta escénica inspirada en el mito andino del Muki, un duende subterráneo que se convierte en protector de la música creada por los humanos.

“El Muki es una historia de transformación, un encuentro entre lo ancestral y lo contemporáneo. Es nuestra forma de rendir homenaje a las raíces afroperuanas y al poder del jazz como lenguaje universal”, señaló Alegría.

El espectáculo combina música, narración y visuales en una experiencia inmersiva de una hora y media, donde confluyen festejo, landó, experimentación y jazz contemporáneo.

Un viaje musical con identidad

El sexteto está conformado por Hugo Alcázar, Jocho Velásquez, Antonio Vílchez, Julio Flavio Maza, Mario Cuba y Gabriel Alegría, músicos que han representado al Perú en festivales internacionales como Litchfield, Vancouver, Pittsburgh y Rochester Jazz Festival, entre otros.

Con El Muki, el grupo reafirma su compromiso con la innovación musical, al unir instrumentos tradicionales afroperuanos —como el cajón y la quijada— con la libertad creativa del jazz moderno.

Entradas y precios

Las entradas están disponibles en Joinnus con precios de preventa hasta el 16 de octubre:

General: S/ 70

Pack (2 entradas): S/ 130

Precio regular: