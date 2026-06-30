El Polo Lírico Giuseppe Verdi inauguró la temporada “La Rondine” con el concierto “El Sueño de la Fenice”, una propuesta artística que busca acercar la tradición de la ópera italiana al público peruano mediante un formato que integra música, historia y recursos audiovisuales.

La presentación se realizó en el Istituto Italiano di Cultura de Lima y reunió a jóvenes cantantes del programa junto al Coro de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), bajo la dirección artística del maestro Lorenzo Tazzieri.

Una temporada inspirada en ciudades y compositores italianos

La temporada “La Rondine” propone un recorrido por distintas ciudades italianas vinculadas a reconocidos compositores de ópera. Además de los conciertos, el programa contempla exposiciones artísticas y actividades gastronómicas relacionadas con cada región.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Cámara de Comercio Italiana en el Perú y forma parte del programa de formación Ópera Italia, orientado a jóvenes intérpretes latinoamericanos.

Durante la inauguración, el embajador de Italia en el Perú, Massimiliano Mazzanti, destacó el valor formativo del proyecto y la articulación entre instituciones culturales para impulsar el desarrollo de nuevos artistas.

Repertorio reunió obras de Puccini, Verdi, Donizetti y Rossini

El concierto inaugural presentó una selección de arias y coros de algunas de las óperas más representativas del repertorio italiano.

Participaron los solistas Daniela Lamim, Davide Jhon Lara, Alberto Colmenarez, Julián Arévalo y Lucero Zevallos, quienes interpretaron piezas como Chi il bel sogno di Doretta de La Rondine, Che gelida manina de La Bohème, Una furtiva lagrima de L’elisir d’amore y La donna è mobile de Rigoletto.

Uno de los momentos centrales fue la interpretación de “Va, pensiero”, de la ópera Nabucco, a cargo del Coro de la PUCP.

Programa apuesta por la formación de nuevos talentos

Los organizadores señalaron que la temporada también busca fortalecer la formación profesional de jóvenes cantantes mediante presentaciones públicas y clases con maestros italianos.

Como parte de esta iniciativa se desarrolla la campaña “Apoya un Talento”, que destina parte de los recursos obtenidos a la formación de nuevos intérpretes y promueve el mecenazgo cultural.

Próximas presentaciones

La programación continuará en el Foyer del Gran Teatro Nacional con dos nuevas funciones:

2 de julio (7:30 p. m.): La traviata , inspirada en la ciudad de Parma.

, inspirada en la ciudad de Parma. 15 de julio (7:30 p. m.): El barbero de Sevilla, inspirada en Pesaro.

La información sobre entradas y el programa de mecenazgo está disponible en la página oficial del Programa Ópera Italia.