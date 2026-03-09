Los clásicos del cantante mexicano Luis Miguel llegarán a Lima en un nuevo formato orquestal con el espectáculo “El Sol Sinfónico”, que se presentará los días 28 y 29 de marzo en el Teatro NOS.

La propuesta musical es organizada por Studio Tres Perú y Studio Concerts, y contará con la participación de la Studio Concerts Orchestra, integrada por más de 30 músicos en escena.

El espectáculo ofrecerá cuatro únicas funciones en Lima, programadas a las 4:00 p. m. y 8:00 p. m. en ambas fechas.

Un recorrido sinfónico por los grandes éxitos

El repertorio incluirá versiones orquestales de algunas de las canciones más reconocidas de Luis Miguel, entre ellas:

La incondicional

Ahora te puedes marchar

Fría como el viento

Entrégate

Cuando calienta el sol

La Bikina

Los arreglos sinfónicos fueron diseñados para reinterpretar baladas y temas emblemáticos del artista en un formato que resalta su fuerza melódica y su impacto generacional.

Según los organizadores, el espectáculo busca conectar tanto con quienes crecieron escuchando al artista como con nuevas audiencias interesadas en experiencias musicales en vivo.

Producción escénica y dirección artística

El espectáculo contará con la dirección musical de Carlos Ramírez Núñez, la dirección escénica de Fito Valles y la dirección general de Grazia Rojas.

La propuesta forma parte de la programación 2026 de Studio Concerts, que incluirá diversos espectáculos musicales con enfoque sinfónico y escénico.

Los organizadores destacan que cada pieza ha sido adaptada para ofrecer una experiencia sonora envolvente, en la que la orquesta potencia la emotividad de las canciones que marcaron la trayectoria del intérprete mexicano.

Entradas y detalles del evento

Las entradas para “El Sol Sinfónico” ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus.

El espectáculo tendrá solo cuatro funciones en Lima, por lo que la organización recomienda adquirir los boletos con anticipación.