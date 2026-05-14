La obra “El sueño de una noche de verano”, uno de los clásicos más reconocidos de William Shakespeare, llegará al Teatro Británico en una nueva versión producida por Éxodo Teatro y dirigida por Jean Pierre Gamarra.

La propuesta plantea una reinterpretación contemporánea de la historia, trasladando la acción a un universo marginal donde prostitutas y drogadictos representan a los seres mágicos de la obra original.

Una mirada distinta al clásico de Shakespeare

El director Jean Pierre Gamarra, especializado en teatro clásico, apuesta por una puesta en escena que explora el deseo, la libertad y el caos desde una mirada provocadora.

La adaptación transforma la tradicional comedia shakesperiana en un recorrido por un entorno marcado por excesos y personajes alejados de las convenciones sociales.

Según la producción, la propuesta busca confrontar la poesía de Shakespeare con una estética contemporánea y radical.

Leonardo Torres Vilar encarna a Puck

El elenco estará encabezado por Leonardo Torres Vilar en el papel del duende Puck.

La obra también contará con las actuaciones de Amaranta Kun, André Silva, Carolina Cano y Oscar Yepez como los jóvenes enamorados.

Además, Alonso Cano interpretará a Oberon, Kareen Spano dará vida a Titania y Alejandro Tagle asumirá el personaje de Bottom.

La escenografía será uno de los ejes del montaje

La dirección artística incluye una escenografía diseñada por el artista italiano Lorenzo Albani, uno de los elementos centrales de la propuesta visual de Éxodo Teatro.

La producción promete construir un universo onírico que envuelva al espectador mediante una puesta visual y sensorial.

La temporada irá del 13 de junio al 2 de agosto con funciones de jueves a sábado a las 8:00 p. m. y domingos a las 7:00 p. m.

Las entradas están disponibles a través de exodoteatro.pe y Joinnus.