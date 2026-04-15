El teatro musical peruano se prepara para un nuevo hito con el estreno de “Next to Normal”, una producción que llegará a Lima en un formato innovador con funciones en inglés y español, marcando un avance en la evolución de este género en el país.

La puesta en escena es presentada por las productoras Tondero y Stringnet, que buscan posicionar al Perú dentro del circuito internacional del teatro musical con una propuesta que integra tecnología escénica y talento local e internacional.

Un paso adelante para el teatro musical en el Perú

La llegada de Next to Normal, obra ganadora del Premio Pulitzer de Drama y tres premios Tony, representa un momento significativo para la industria teatral peruana.

Por primera vez, una producción de gran formato será presentada en el país en dos idiomas, permitiendo que el público experimente la obra tanto en su versión original como en una adaptación en español.

Este formato bilingüe, poco explorado en el Perú, abre nuevas posibilidades para el desarrollo del teatro musical y fortalece el crecimiento del sector cultural local.

Talento internacional y figuras del teatro peruano

La versión en inglés contará con la participación del actor peruano Marco Zunino, reconocido por su trabajo en Chicago, junto a la actriz estadounidense Alice Ripley, quien obtuvo un premio Tony por su interpretación en esta misma obra.

La presencia de Ripley en el país es considerada un hecho relevante para la escena local, al tratarse de una figura reconocida en el circuito internacional del teatro musical.

En la versión en español, el elenco estará liderado por Gisela Ponce de León, acompañada por Thiago Vernal, Arianna Fernández, Ítalo Maldonado y Marco Zunino.

Un montaje que busca consolidar el crecimiento del sector

La obra se presentará en el espacio Magitek, diseñado como un entorno inmersivo que integra infraestructura tecnológica avanzada.

La temporada en inglés se desarrollará del 14 al 24 de mayo, mientras que la versión en español se presentará del 28 de mayo al 18 de junio.

La producción busca consolidar el crecimiento del teatro musical peruano, un sector que en los últimos años ha incrementado su presencia en la cartelera cultural y ha apostado por producciones de mayor escala.

Especialistas del sector consideran que este tipo de propuestas contribuyen a elevar los estándares técnicos y artísticos, además de ampliar la oferta cultural para nuevos públicos.