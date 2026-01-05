La obra El tiempo todo locura llega por primera vez al Perú como una propuesta distinta dentro de la cartelera teatral. Escrita por el dramaturgo Félix Estaire y dirigida por Renato Piaggio, la comedia se presentará en una corta temporada del 5 de febrero al 1 de marzo de 2026.

Las funciones se realizarán de jueves a sábado a las 8:00 p. m. y domingos a las 7:00 p. m. en el Teatro de Lucía, ubicado en la calle Bellavista 512, en el distrito de Miraflores.

Tres hermanas y el caos de cambiar el pasado

La historia parte de una pregunta tan simple como provocadora: ¿qué pasaría si pudiéramos volver al pasado para cambiarlo? A partir de esa premisa, la obra narra la experiencia de tres hermanas que deciden alterar el continuo espacio-tiempo para construir un presente mejor, sin prever las consecuencias emocionales y existenciales de sus actos.

Desde el humor absurdo y una puesta en escena ágil, la obra reflexiona sobre la familia, los vínculos afectivos y las decisiones que marcan la vida cotidiana.

Elenco y mirada creativa

El elenco está conformado por Diana Quijano, Lia Camilo y Luciana Giraldo, quienes dan vida a las protagonistas de esta comedia coral.

Renato Piaggio, director de la puesta en escena, señaló que se trata de una obra con la que el público podrá sentirse identificado:

“Estoy seguro de que la gente gozará con esta comedia de principio a fin. ¿Quién no ha peleado con sus hermanos?”, comentó.

Por su parte, Félix Estaire destacó el valor personal del texto y el significado del estreno en Lima, al tratarse de su primer estreno internacional.

Entradas y preventa

Las entradas ya están a la venta exclusivamente a través de la plataforma Joinnus.

Hay preventa disponible hasta el 18 de enero.

Datos clave