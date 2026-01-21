De los creadores de ¡Ay! ¿Qué será de mí?, llega a los escenarios “El Túnel”, una nueva comedia musical pop-rock peruana que promete risas, emoción y una dosis intensa de nostalgia. La obra fue creada por Joanna Lombardi y Diego Lombardi, escrita por Alberto Rojas Apel y dirigida por Diego Lombardi, con dirección musical de Jorge “Awelo” Miranda.

La puesta en escena se estrenará el jueves 9 de abril en el Teatro NOS PUCP, con una propuesta vibrante que combina actuación, música en vivo y una historia que conecta generaciones a través de los recuerdos.

“El Túnel” reúne a un elenco de lujo conformado por Emilia Drago, Gisela Ponce de León, Nicolás Galindo, Óscar Meza, Patricia Barreto, Rodrigo Sánchez-Patiño y Ximena Palomino, quienes, acompañados por músicos en escena, dan vida a una experiencia teatral llena de energía y emoción.

Una historia sobre el tiempo, la memoria y el cambio

La obra sigue a un grupo de amigos que, veinte años después de terminar el colegio, mantiene intacto un ritual: reunirse una vez al mes para compartir unas cervezas. Sin embargo, esta noche será distinta. Deciden abrir una cápsula del tiempo que enterraron al final de su etapa escolar.

Fotos, música y un slam despiertan recuerdos, risas y verdades que habían quedado ocultas. Porque el pasado no está muerto y, cuando regresa, puede cambiarlo todo. “El Túnel” es una comedia musical entrañable que invita a mirar atrás sin quedarse a vivir ahí, al ritmo de las canciones más icónicas del pop-rock en español.

“El Túnel habla del paso del tiempo y de la dificultad de aceptar que no todo lo que soñamos puede acompañarnos para siempre. Crecer implica cambiar y muchas veces renunciar, pero también encontrar nuevas posibilidades”, comenta el director Diego Lombardi.

Funciones y entradas

“El Túnel” se presentará los jueves, viernes y sábados a las 8:30 p. m., y los domingos a las 7:00 p. m. Los jueves serán funciones populares.

Las entradas ya están a la venta en Joinnus, desde S/30, con descuentos especiales pagando con tarjetas de Scotiabank.