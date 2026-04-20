El Centro PIT estrena “El viaje de Cleo al corazón del cielo”, una pieza escénica escrita por el psicólogo y actor Javier Echevarría Escribens. Tras el éxito de producciones anteriores como “Amor y dolor”, esta nueva obra busca acompañar al espectador a través de las etapas del duelo mediante una narrativa llena de simbolismo y esperanza.

Una respuesta al duelo por las mascotas

La obra nace de una experiencia personal de Echevarría: la muerte de su gatita y la pregunta sobre el destino de los animales al partir. Bajo la dirección de Armando Machuca, el espectáculo integra la psicología con el lenguaje teatral para ofrecer a niños y adultos herramientas que permitan transitar la pérdida desde el amor y la contención.

Argumento y elenco

La historia presenta a Cleo, una gata valiente que despierta en un entorno desconocido junto a dos ancianos. Juntos, emprenden una travesía para transformar un corazón congelado, convirtiéndose en una poderosa metáfora sobre la sanación interior.

La puesta en escena cuenta con un elenco destacado:

Protagonista: Javier Echevarría.

Javier Echevarría. Actores invitados: Ebelin Ortiz, Alejandro Melgar y Kalid Lino.

Ebelin Ortiz, Alejandro Melgar y Kalid Lino. Música en vivo: Iván Abanto.

Temporada y entradas en el Nuevo Teatro Julieta

La experiencia, que dura 90 minutos, combina actuación y narración oral para generar un espacio de reflexión participativa con el público. Las funciones se realizarán en el Nuevo Teatro Julieta (Pasaje Porta 132, Miraflores) del 7 al 31 de mayo.

Horarios de funciones:

Jueves a sábado: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Domingos: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados y domingos (Funciones adicionales): 4:00 p. m.

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Joinnus.