Javier Echevarría y Armando Machuca presentan una conmovedora propuesta teatral que utiliza la pérdida de una mascota como metáfora para sanar el duelo en familia.
Javier Echevarría y Armando Machuca presentan una conmovedora propuesta teatral que utiliza la pérdida de una mascota como metáfora para sanar el duelo en familia.

El Centro PIT estrena “El viaje de Cleo al corazón del cielo”, una pieza escénica escrita por el psicólogo y actor Javier Echevarría Escribens. Tras el éxito de producciones anteriores como “Amor y dolor”, esta nueva obra busca acompañar al espectador a través de las etapas del duelo mediante una narrativa llena de simbolismo y esperanza.

Una respuesta al duelo por las mascotas

La obra nace de una experiencia personal de Echevarría: la muerte de su gatita y la pregunta sobre el destino de los animales al partir. Bajo la dirección de Armando Machuca, el espectáculo integra la psicología con el lenguaje teatral para ofrecer a niños y adultos herramientas que permitan transitar la pérdida desde el amor y la contención.

Argumento y elenco

La historia presenta a Cleo, una gata valiente que despierta en un entorno desconocido junto a dos ancianos. Juntos, emprenden una travesía para transformar un corazón congelado, convirtiéndose en una poderosa metáfora sobre la sanación interior.

La puesta en escena cuenta con un elenco destacado:

  • Protagonista: Javier Echevarría.
  • Actores invitados: Ebelin Ortiz, Alejandro Melgar y Kalid Lino.
  • Música en vivo: Iván Abanto.

Temporada y entradas en el Nuevo Teatro Julieta

La experiencia, que dura 90 minutos, combina actuación y narración oral para generar un espacio de reflexión participativa con el público. Las funciones se realizarán en el Nuevo Teatro Julieta (Pasaje Porta 132, Miraflores) del 7 al 31 de mayo.

Horarios de funciones:

  • Jueves a sábado: 8:00 p. m.
  • Domingos: 7:00 p. m.
  • Sábados y domingos (Funciones adicionales): 4:00 p. m.

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Joinnus.

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