El Vuelo del Cóndor es una ambiciosa producción escénica concebida, creada y producida íntegramente en el Perú. El espectáculo es resultado del trabajo articulado de danzantes, músicos, cantantes, coreógrafos, diseñadores, técnicos y gestores culturales peruanos, y se presenta como un ejemplo concreto de industria cultural en funcionamiento, con proyección internacional.

La puesta está dirigida por Humberto Valdivia Yóplac, fundador y presidente de la Asociación Cultural Jallmay, compañía con 27 años de trayectoria dedicada a la difusión del folclor peruano en el mundo.

Un viaje por la memoria y la identidad andina

Concebida desde el corazón del antiguo Tahuantinsuyo, la obra propone un recorrido artístico a través del tiempo, la memoria y la identidad. El hilo conductor es el cóndor andino, ave sagrada de los Andes y símbolo de visión, libertad y trascendencia, que guía un diálogo escénico entre seis países sudamericanos: Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina.

Además de su carga simbólica, el espectáculo incorpora una mirada contemporánea sobre la relación entre cultura y naturaleza, recordando las amenazas que enfrenta el cóndor andino por la pérdida de hábitat, el envenenamiento y su baja tasa de reproducción.

Danza, música y canto en gran formato

La propuesta fusiona danza, música en vivo, canto y teatro en una experiencia visual y sonora diseñada para todo público. En escena participan 60 artistas, entre ellos una soprano, un tenor y jóvenes músicos formados académicamente, que dan vida a una puesta de alto nivel técnico y artístico.

La obra se estructura en dos grandes momentos:

El Mundo Ancestral , un viaje a las raíces, rituales y cosmovisión de las culturas originarias.

, un viaje a las raíces, rituales y cosmovisión de las culturas originarias. La Fiesta de los Pueblos Andinos de Hoy, una celebración de la diversidad y vigencia cultural sudamericana.

Funciones de despedida en Lima

“El Vuelo del Cóndor” se presentará en el Gran Teatro Nacional en dos únicas funciones:

22 de febrero – 7:00 p. m.

– 7:00 p. m. 23 de febrero – 8:00 p. m.

Estas funciones marcarán la despedida del espectáculo del Perú antes del inicio de su gira internacional.

Rumbo a Francia: gira internacional histórica

Tras su presentación en Lima, la obra iniciará la 40.ª gira internacional de Jallmay Alto Folclor, que se desarrollará del 27 de febrero al 10 de abril de 2026, con 30 funciones en 30 teatros de distintas ciudades de Francia.

Esta gira permitirá que miles de espectadores europeos conozcan el patrimonio cultural inmaterial del Perú y de Sudamérica, fortaleciendo la proyección cultural, turística y económica del país y contribuyendo al posicionamiento de la marca Perú en el exterior.

Trayectoria de Jallmay Alto Folclor

Con casi tres décadas de trabajo, Jallmay se ha consolidado como una de las compañías de danza folclórica más importantes del país: