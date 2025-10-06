En una muestra sin precedentes de colaboración artística, tres de los más prestigiosos elencos del país —el Coro Nacional del Perú, la Orquesta Sinfónica Nacional y el Ballet Nacional— unen su talento para presentar La Traviata de Giuseppe Verdi, bajo la producción del Ministerio de Cultura en el marco de su XI Temporada de Ópera.

El Gran Teatro Nacional será el escenario de esta propuesta artística los días martes 7 y jueves 9 de octubre. La puesta en escena promete una experiencia única, gracias a una majestuosa escenografía y una experiencia artística que une la fuerza de la ópera con la riqueza visual del ballet.

La puesta en escena, que celebra además los 60 años del Coro Nacional del Perú, busca reafirmar la excelencia del arte lírico nacional y ofrecer al público una experiencia inmersiva donde la música, el canto y la danza se fusionan para dar vida a una de las óperas más emblemáticas de todos los tiempos.

Inspirada en la historia de Violetta Valéry, La Traviata aborda temas universales como el amor, el sacrificio y la redención, en un relato que, pese a su ambientación en el siglo XIX, conserva una sensibilidad profundamente contemporánea. La majestuosa producción combina la fuerza de la ópera con la expresividad del ballet, en una propuesta que promete cautivar al público por su intensidad emocional y belleza visual.

La dirección artística está a cargo del maestro Javier Súnico, con la dirección musical del maestro Fernando Valcárcel, la dirección coreográfica de la maestra Grace Cobián y la dirección escénica de Víctor García Sierra. El elenco cuenta con la participación de destacados solistas internacionales invitados, como Jaquelina Livieri (Violetta Valéry), Juan Antonio Dompablo (Alfredo Germont) y el propio García Sierra (Giorgio Germont), junto a reconocidas voces nacionales.

Las entradas para La Traviata están disponibles en teleticket.com.pe/la-traviata y en la boletería del Gran Teatro Nacional. Se aplican descuentos del 50 % para menores de 17 años, estudiantes universitarios y de institutos superiores, adultos mayores, docentes de instituciones públicas, miembros del Servicio Militar Voluntario y personas afiliadas al CONADIS.