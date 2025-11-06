El próximo 11 de diciembre comenzará el rodaje de Olaya, la película inspirada en la vida del prócer de la independencia José Silverio Olaya Balandra (1782–1823), símbolo de patriotismo y sacrificio. La producción busca rescatar la figura del pescador chorrillano que entregó su vida por la libertad del Perú y a quien se le atribuye la célebre frase:

“Si mil vidas tuviera, gustoso las daría por mi patria”.

Aníbal Lozano interpretará al héroe nacional

El actor Aníbal Lozano Herrera asumirá el papel protagónico en la cinta. Lozano, quien actualmente participa en la película Chavín de Huántar y ha destacado en el Festival de Cine de Sitges —uno de los certámenes de cine fantástico más importantes del mundo—, aseguró sentirse honrado y comprometido con este reto histórico.

“No solo me estoy preparando emocional e históricamente, sino también físicamente desde inicios de año. Es un personaje que demanda mucha preparación y lo estoy disfrutando. Probablemente sea el personaje más importante de mi carrera al día de hoy”, señaló el actor.

Un héroe que unió dos frentes patriotas

La película recreará la historia del mensajero de la independencia que, siendo pescador, sirvió de enlace entre el Ejército patriota en el Real Felipe del Callao y las fuerzas independentistas que operaban en Lima, entonces bajo control realista.

Olaya llevaba mensajes a nado por el litoral limeño, arriesgando su vida para mantener la comunicación entre ambos bandos. Finalmente fue capturado, torturado y ejecutado por las autoridades españolas, convirtiéndose en un símbolo de valentía y lealtad a la patria.

Un homenaje al valor y la identidad nacional

La película Olaya busca rescatar la memoria de un personaje esencial en la independencia peruana y acercar su legado a las nuevas generaciones a través del cine. La producción contará con un equipo técnico nacional y locaciones en Lima y el Callao.