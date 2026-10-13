Más de seis décadas después de su publicación, Los inocentes, de Oswaldo Reynoso, sigue invitando a reflexionar sobre la adolescencia, la búsqueda de identidad y la necesidad de encontrar un lugar en el mundo. Para conversar sobre la vigencia de esta obra fundamental de la literatura peruana, Rosa Chávez Yacila, Hernán Migoya y Germán Tejada se reunirán el miércoles 14 de octubre, a las 7:30 p. m., en la librería Crisol del Óvalo Gutiérrez. El encuentro abordará también el paso de la novela al cine y coincidirá con la presentación de una nueva edición de la obra bajo el sello Alfaguara.

Publicado originalmente en 1961, Los inocentes retrata las vivencias cotidianas de una pandilla de adolescentes que transita entre billares, cines de barrio y cantinas en una Lima en plena transformación. Personajes como Colorete, Carambola, Cara de Ángel, el Príncipe y el Rosquita dan vida a un universo juvenil en el que la rudeza y la rebeldía esconden una profunda soledad, desamparo y una inocencia vulnerable.

Con un lenguaje directo y una mirada que rompió con las convenciones de su época, Reynoso abordó temas como la sexualidad, la masculinidad, la violencia y los prejuicios sociales. Su retrato de jóvenes que intentan construir su identidad al margen de las expectativas del mundo adulto mantiene abierta una conversación sobre las dificultades de crecer y las formas en que la sociedad mira a sus adolescentes.

La participación de Germán Tejada, director de la adaptación cinematográfica de Los inocentes, permitirá explorar cómo el universo creado por Reynoso se traslada a la pantalla y dialoga con el presente. Junto a Rosa Chávez Yacila y Hernán Migoya, el cineasta abordará las distintas lecturas que despierta la obra y los desafíos de reinterpretar una historia que forma parte de la memoria literaria del país.

El encuentro será una oportunidad para preguntarse qué ha cambiado y qué permanece en las experiencias de los jóvenes, así como para conocer el proceso creativo detrás de la adaptación cinematográfica. La literatura y el cine se encontrarán alrededor de una obra que continúa generando preguntas sobre la identidad, la exclusión y la necesidad de pertenecer.

La nueva edición de Los inocentes, publicada bajo el sello Alfaguara, ofrece una oportunidad para que nuevos lectores se acerquen a una novela que, más de sesenta años después, conserva su capacidad de interpelar al lector y poner sobre la mesa preguntas que siguen vigentes.