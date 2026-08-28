En el marco del sesquicentenario (150 años) del fallecimiento del ilustre pintor piurano Ignacio Merino Muñoz, quien inmortalizó el arte peruano en Europa, se presentará una imperdible exposición pictórica que rinde homenaje a su valioso legado universal.

Este viernes 4 de setiembre se inaugura la exposición artística colectiva denominada “Los 30 rostros del bufón”, que organiza la comuna provincial a través de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, y el Museo Municipal Vicús.

PUEDES VER: Piuranos irán al concurso nacional: “Medalla Joaquín López Antay”

MUESTRA

Esta muestra es el resultado de un trabajo coordinado, con el colectivo Moche Arte y Cultura de Chiclayo, bajo la dirección del artista visual Juan Carlos Ñañaque, difusor del arte y la cultura a nivel nacional e internacional.

“Los 30 Rostros del Bufón” promete sumergir al público en una variedad de estilos y visiones plásticas contemporáneas, inspiradas en la riqueza conceptual de la pintura regional.

La gala de inauguración estará presidida por el Lic. Juval Córdova Palacios, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura, que busca poner en valor el legado de Ignacio Merino y visibilizar el talento, la misma que estará abierta hasta el 30 de setiembre en la Sala de Artes Visuales del Museo Municipal Vicús.

MIRA ESTO: Piura muestra más recursos turísticos en el Inventario Nacional

PARTICIPANTES

La muestra reúne a 30 destacados artistas plásticos del norte del Perú, provenientes de las ciudades de Piura y Chiclayo, quienes se han unido para reinterpretar una de las obras más emblemáticas del maestro piurano: El Bufón, que ha tomado como referente estético para plasmar su propia versión, proyectando su estilo personal, lenguaje visual y visión contemporánea.

Participan: Ismael Sánchez Ancajima, Mariza Llontop, Orlando Chero, Edison Hernández, Frank Chávez, Francisco Mauricio, Julio Calle, Antonio Peralta, Miguel Chiroque, Juan Pulache, Marysusan Campoverde, Salmo, Kayo, Ñañake, Wilmer Lalupú, Iván Farías, Porras Osipova, Giuliano Olivares, Junior Ojeda, Erikc Valencia, Josep Sullón, Juan Puicón, Rodolfo López, entre otros.