En la explanada del Museo Vicús, se llevó a cabo el “Taller de grabado”, contando con la participación de reconocidos artistas plásticos de la región, integrantes del reconocido taller de grabado Tallán Piura, que junto a la Municipalidad Provincial celebran el Día Internacional de los Museos.

Los artistas invitados Francisco Mauricio Ortiz, Erick Valencia, Junior Ojeda, Joseph Sullón y Juan Crlos Ñañake enseñarán el arte del grabado a estudiantes, profesores de la Escuela Arte Ignacio Merino, II.EE. Belén y Alfonso Ugarte. Además participaron el Grupo Danzas Folklóricas UCV, I.S.T. Charles Ashbee y los profesores Deyvi Saavedra y Alex Camacho.

ACTIVIDADES

Hoy, desde las 9:00 a.m., el Museo Vicús se convertirá en escenario de diversas actividades organizadas por la Dirección de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de la comuna provincial.

Con el objetivo de brindar a los asistentes mayor conocimiento de la diversidad cultural que existe en nuestra región, se llevará a cabo las visitas guiadas a Instituciones Educativas con sus delegaciones de escolares, y además la presentación de danzas folclóricas, a cargo de la Universidad Nacional de Piura y la Universidad Particular César Vallejo.

CULTURA VIVA

Para los amantes de las pinturas, se llevará a cabo una demostración de cultura viva que contará con la participación de los artistas visuales, José Zeta Huertas y Jairo Ruiz Escárate, el arte de la escultura a cargo del Maestro Oscar Aquino Ipanaqué.

El domingo, en el Día Internacional de los Museos, en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., habrá ingreso libre a la Sala de Oro para el público en general. Cabe precisar que la entrada al Museo Municipal Vicús es gratuita, en los horarios de atención de martes a sábado, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y domingo de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Además, podrán apreciar las piezas representativas de la colección arqueológica de la Cultura Vicús que existen en las diversas Salas Temporales.