Un nuevo operativo en el sector La Porfía, en el distrito y provincia de Pataz, ejecutado por el Comando Unificado Pataz (Cupaz) la mañana del último domingo permitió detener a siete hombres y decomisar armas de fuego.

Integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP), obtuvieron información que sospechosos se encontraban reunidos en un inmueble de la zona. Con esta información, se desplegaron las fuerzas del orden, cercaron el lugar y así evitaron que este grupo de personas trate de escapar.

Asimismo, durante la intervención, se incautaron dos fusiles AR-15, una Mini Uzi modificada, cargadores y municiones.

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