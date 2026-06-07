El Comando Unificado Pataz (Cupaz), integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), incautó un importante arsenal de guerra y detuvo a 14 personas la mañana del sábado en el interior de una vivienda situada en el sector La Porfía, en el distrito y provincia de Pataz.

Como resultado de la operación, se incautaron cuatro fusiles AKM y R15, una pistola, más de 1,700 cartuchos de distintos calibres, siete cacerinas y chalecos tácticos.

Este operativo forma parte de las acciones que se ejecutan en la zona que se encuentra en estado de emergencia. Los sospechosos serán investigados por presunta organización criminal.

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