Un agricultor de 72 años, identificado como Santos Juárez Peña, falleció en el hospital Cayetano Heredia tras luchar por su vida durante tres días al sufrir un accidente de tránsito. Pese a los esfuerzos de los médicos, no resistió.

La víctima fue atropellada el pasado miércoles en la carretera que conecta los caseríos de Sol Sol y Chulucanas, en momentos en que se desplazaba en su bicicleta rumbo a su chacra.

Según las primeras investigaciones, el septuagenario fue embestido por un motociclista; debido al fuerte impacto, el anciano quedó gravemente herido siendo trasladado al hospital donde permaneció tres días, pero no resistió a las lesiones y falleció.

En tanto, el conductor de la motocicleta fue retenido y trasladado a la comisaría del sector, donde permanece detenido mientras se determinan las responsabilidades que originaron el fatal accidente.