Accidente de tránsito provoca la muerte de un anciano.
Accidente de tránsito provoca la muerte de un anciano.

Un agricultor de 72 años, identificado como Santos Juárez Peña, falleció en el hospital Cayetano Heredia tras luchar por su vida durante tres días al sufrir un . Pese a los esfuerzos de los médicos, no resistió.

La víctima fue atropellada el pasado miércoles en la carretera que conecta los caseríos de Sol Sol y Chulucanas, en momentos en que se desplazaba en su bicicleta rumbo a su chacra.

Según las primeras investigaciones, el septuagenario fue embestido por un motociclista; debido al fuerte impacto, el anciano quedó gravemente herido siendo trasladado al hospital donde permaneció tres días, pero no resistió a las lesiones y falleció.

En tanto, el conductor de la motocicleta fue retenido y trasladado a la comisaría del sector, donde permanece detenido mientras se determinan las responsabilidades que originaron el fatal accidente.

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