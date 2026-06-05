Un padre de familia y también conductor de un mototaxi perdió la vida luego que colisionó su vehículo contra una motocicleta, en la avenida José Aguilar Santisteban, en el distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura.

El accidente de tránsito ocurrió a las 00:30 de la mañana de ayer jueves en la intersección de la avenida José Aguilar Santisteban con la calle Las Poncianas, en Los Algarrobos.

Según las primeras indagaciones, el choque ocurrió entre la motocicleta de placa de rodaje 0830 – SP, conducido por Santiago Leiva Céspedes (19 años) y el mototaxi sin matrícula, manejado por Manuel Palas Atoche (73 años).

Al lugar llegó personal del Samu para auxiliar a los heridos, pero lamentablemente nada pudieron hacer por Palas Atoche, pues su cuerpo impactó violentamente contra el pavimento y murió instantáneamente en el lugar de los hechos; en tanto, Leiva Céspedes fue trasladado a un centro de salud.

Por disposición del representante del Ministerio Público, el cuerpo del septuagenario fue trasladado e internado en la morgue del Instituto de Medicina Legal de Piura para realizarle la necropsia de ley respectiva y determinar la causa de su deceso.

Asimismo, se dispuso que a ambos conductores, tanto de la motocicleta como de la trimóvil, se les practique la necropsia de ley respectiva para conocer si alguno de ellos había consumido o no bebidas alcohólicas.

En tanto, personal de la Sección de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Secpiat) de la Policía Nacional del Perú inició las indagaciones para precisar quién tuvo la responsabilidad del choque entre ambas unidades móviles.

De acuerdo, a las estadísticas del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) del Ministerio de Salud (Minsa), hasta el 4 de junio se han registrado 82 muertos por accidentes de tránsito en toda la región Piura.