El Centro Cultural de la Universidad de Lima anunció la realización de la primera edición de “5, 6, 7, 8: Encuentro de Danza”, un espectáculo que reunirá a compañías y artistas destacados en el marco del Día Internacional de la Danza.

El evento se llevará a cabo el 30 de abril de 2026 en el Auditorio Central de la Universidad de Lima, con una programación que busca destacar la diversidad y riqueza del lenguaje corporal en distintos géneros dancísticos.

La propuesta reúne a agrupaciones consolidadas y talentos emergentes en un mismo escenario, ofreciendo una experiencia escénica que integra distintas formas de expresión artística.

Compañías y artistas invitados al encuentro

El espectáculo contará con la participación de reconocidas agrupaciones nacionales de diversos estilos, entre ellas:

Colectivo Yana Runa

Campeones nacionales de marinera

Escuela Compañía de Flamenco de Margarita Villalobos

Dactilares Compañía de Danza Contemporánea

EME E Movimiento Emoción

Ballet Municipal de Lima

Además, el encuentro incluirá la participación de jóvenes talentos como Michael Grijalva, con presencia en escenarios de la escena urbana latinoamericana, y Mia Noel, bailarina que ha participado en competencias nacionales e internacionales.

Un espacio para promover el arte y la cultura

Según Lorena Alberti, directora del Centro Cultural de la Universidad de Lima, este encuentro busca fomentar el intercambio artístico entre distintas propuestas escénicas.

“Este encuentro busca unificar y resaltar los trabajos más destacados en el rubro de la danza. Generamos un diálogo entre las diferentes propuestas artísticas en un solo escenario que permita marcar el inicio de futuras ediciones”, señaló.

Por su parte, Fany Rodríguez, directora artística del espectáculo, fundadora de Dactilares Compañía de Danza Contemporánea y maestra del Ballet Nacional, destacó la importancia de promover el arte en el país.

“Es importante continuar este camino, porque el arte educa, fomenta la disciplina y guía al ser humano. Un país sin cultura carece de bases sólidas para crecer”, afirmó.

Fecha, lugar y venta de entradas

El espectáculo “5, 6, 7, 8: Encuentro de Danza” se realizará el jueves 30 de abril de 2026, a las 20:30 horas, en el Auditorio Central de la Universidad de Lima, ubicado en la avenida Javier Prado Este 4600, Santiago de Surco.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus, con precios desde S/ 35. Además, los asistentes contarán con estacionamiento gratuito sujeto a disponibilidad.