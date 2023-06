Con mucho entusiasmo y más que emocionada, la cantante y rapera peruana Renata Flores se presentará por primera vez en concierto en nuestro país este 30 de junio. La noche del Mali en el Museo de Arte de Lima será el escenario en el que la artista ofrezca su propuesta de la fusión de la música peruana y otros géneros como el hip hop, el trap y ritmos urbanos, que tiene como principal propósito revalorar la imagen de la mujer andina y preservar el idioma quechua entre los niños y jóvenes.

Renata comenta a Correo que su recital tendrá una gran puesta en escena con bailes y secuencias de música andina. Además, dará un adelanto de la primera canción de su nuevo álbum, tema en colaboración con la agrupación Los Mirlos.

¿Qué expectativa te genera tu primer concierto?

Estoy muy emocionada, contenta por esta oportunidad de presentar mi álbum en un concierto completo de mi música.

¿Cómo ha sido tu preparación para este espectáculo?

Estoy preparándome desde hace mucho, porque el concierto lo hemos presentando ya en Guadalajara, México, y en Denver, Estados Unidos. Ahora, estamos muy emocionados de presentarlo en Lima.

¿Qué novedades presentarás en el espectáculo?

Habrá una gran puesta en escena, baile con música en vivo y secuencias de música andina y contemporánea. Además, vamos a presentar un adelanto de una de mis canciones que muy pronto va a salir.

¿De qué se trata?

Es una colaboración con Los Mirlos, es una propuesta nueva que va a salir en mi nuevo álbum. Hemos estado grabando el videoclip en la selva, en Moyobamba que es la tierra de Los Mirlos.

¿Qué ritmos serán parte de esta nueva propuesta?

Es una mezcla de rap, música de la selva y un poco de cumbia con las guitarras características de Los Mirlos. Su música es muy representativa de la selva y es muy conocida a nivel internacional.

Estás muy emocionada con esta colaboración...

Sí, es la primera vez que Los Mirlos están colaborando con un artista peruano, así que es muy emocionante para mi que hayan aceptado la colaboración. El tema es muy bello y bailable así que espero que les guste muchísimo y puedan disfrutarlo en este concierto en el MALI.

Con estos nuevos ritmos ¿sientes que has evolucionado artísticamente?

Sí, ha sido un proceso que no ha sido fácil por las críticas de por qué fusionas la música andina con otra música que es ajena, y en realidad es parte de poder evolucionar, experimentar y mostrar la diversidad que tenemos en nuestro Perú.

¿Cómo te sientes con ello?

Creo que es una manera de revalorar y rescatar nuestro idioma quechua y nuestra cultura por medio de la música. El quechua es algo que me representa y nos representa como peruanos y siempre está ahí (en mi música). Yo muy feliz de poder fusionar géneros como el rap y el trap, y seguir experimentando.

¿Qué otras novedades nos presentarás?

Estoy haciendo un nuevo álbum, voy a preparar varias colaboraciones y de hecho ya he grabado con otros artistas como Milena Warthon. Además, con Wendy Sulca y Lennin Tamayo que hace Q’pop o quechua pop se vienen otras colaboraciones.

¿Qué te motiva a continuar con tu música ?

Me motiva seguir adelante para que muchos niños y jóvenes estén interesados en nuestra cultura, en hablar y aprender el quechua, y conozcan más de los saberes de nuestros ancestros. Es bonito hacerlo con la música.

¿Qué quieres transmitir con tu música?

Algo que me motivó a cantar en quechua fue poder trasmitir mensajes de lucha y protesta, mensajes que en tiempos de mis abuelitas no eran escuchados y ese es un tema que me llega mucho al corazón, poder trasmitirlo en mis canciones es realmente bonito. En mis canciones hablo bastante sobre la discriminación y la realidad de los pueblos andinos. Yo vivo en Ayacucho y trato de vivir en comunidad, eso me ayuda a hacer mis canciones y transmitir muchos mensajes que son importantes saber en estos tiempos, como el amor a la Pachamama.

¿Cómo te sientes siendo un referente de la mujer peruana?

Me siento muy agradecida de vivir en Ayacucho, de ser hija de papás con raíces quechuas y orgullosa de mis abuelitas. Yo realmente he ido aprendiendo en el camino muchas cosas que de niña tal vez no me han enseñado por ese miedo a la discriminación y ese miedo a que me miren mal. La realidad es que hay muchos jóvenes que no quieren hablar ni aprender el quechua por ese temor a ser discriminados o el temor de no encajar en la sociedad. Entonces, creo que es algo que se tiene que trabajar y yo estoy muy comprometida con lo que hago y muy contenta de disfrutar todo lo que viene en este camino del arte. Estoy muy agradecida

¿Cómo crees que los jóvenes pueden superar el temor a la discriminación?

Debemos conocer más quienes somos, conocer más nuestra identidad, nuestras raíces y conocer más sobre nuestra familia para saber de dónde venimos. Muy aparte de eso, debemos estar más interesados de nuestra historia porque hay muchas cosas que no nos cuentan o nos cuentan a medias y siempre sobre las personas que ganaron. Por ello, creo que es momento de investigar siendo jóvenes y debemos empezar desde allí (nuestras raíces) porque así vamos a conocer más y vamos a valorar más todo lo que nos han heredado nuestros antepasados. El mundo se maravilla de quienes somos y nosotros estando aquí sentados en tanta riqueza y diversidad cultural que tenemos no aprovechamos eso. Sentirnos orgullosos (de lo nuestro) es algo que debería ser muy normal en el día a día.

Perfil de la artista

Renata Flores fusiona la música tradicional andina con el hip hop, trap y ritmos urbanos en quechua. Su música tiene un mensaje de justicia social. El 2022 fue considerada en la lista de las 50 mujeres más poderosas del Perú de la revista Forbes.

22 años tiene la cantante nacida en Ayacucho.

30 junio a las 6 p.m. será el concierto en el MALI. Entradas a la venta en Joinnus.