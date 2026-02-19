En tiempos de inestabilidad política, escasez de valores y falta de humanidad; las artes escénicas juegan un rol crucial para fomentar el pensamiento crítico y la transformación personal y social. Por eso, cumplir diez años con una verdadera apuesta por la cultura es un motivo de celebración, y el Festival de Artes Escénicas de Lima lo festejará del 4 al 15 de marzo con la presentación de 20 obras locales e internacionales, que nos proponen historias y montajes de primer nivel.

“En un contexto como el que vivimos es importante e imperativo eventos como el FAE y que sobre todo se siga apostando por este tipo de de actividades que son tan necesarias para nuestra sociedad. En ese sentido, creo que las instituciones que forman parte del festival no se equivocan en apoyarlo y en asegurar su existencia”, dice Ernesto Barraza Eléspuru, dramaturgo, docente, investigador teatral y director del Festival de Artes Escénicas de Lima.

Ahora eres el director, pero tu relación con el evento viene desde hace mucho.

Sí, de hecho, como teatrero de toda la vida he participado como público y luego también en algunas ediciones como artista. Cuando la Universidad Científica del Sur se incorpora al FAE yo ingreso a formar parte de la mesa de organizadores. Es así como funciona el festival, nos vamos rotando los roles, y se decidió que yo me uniera a la dirección general.

El festival no solamente se preocupa por armar una programación de calidad, el trabajo va más allá…

En estos últimos años hemos apostado mucho por la internacionalización, que es uno de los objetivos principales del FAE, queremos que las artes escénicas peruanas tengan mayor presencia en el ámbito internacional. En ese sentido, se creó FAE Incuba, que es una incubadora de proyectos que hacemos cada dos años para que postulen compañías nacionales. Seleccionamos cuatro proyectos al año que luego reciben un espacio de ensayo, un presupuesto, asesorías de profesionales para que trabajen sus obras, como decimos nosotros, de largo aliento,

Muchas veces la industria y las circunstancias te obligan a trabajar contra el tiempo. A tener muy poco tiempo de ensayo, de reflexión y a tener el estrés del estreno. Lo que te permite la residencia es que tienes un año o un poco más para trabajar tu proyecto, además un espacio de ensayo, asesores, y eso ha originado que los proyectos que han salido de FAE Incuba, por lo menos en la primera generación - ahora se va a presentar la segunda- han llegado a tener cierta relevancia internacional.

Mucha gente no imagina el trabajo que hay detrás de un evento que moviliza actores, técnicos, personal administrativo, etc... De hecho, la programación que tenemos ahora es un trabajo que ha tomado dos años. Gestionar que venga cada una de las obras internacionales de los países que nos visitan: Brasil, Argentina, Chile, España, es una dura labor. Cuando acabe la edición número 10, en abril, empezaremos a trabajar en la siguiente para el 2028. No paramos.

En esta edición del FAE Lima presentarás “Los héroes de mi patria” en la que cuestionas las narrativas oficiales de la historia del Perú.

Hay dos cuestiones personales que se mezclaron para que terminara escribiendo esta obra. Como académico e investigador en artes escénicas comencé a involucrarme en temas que tenían que ver con la historia del Perú vinculada al teatro, y mientras eso sucedía, también ocurrió una cosa personal. La casa de mis abuelos se vende y eso genera que tengamos que desocuparla y que yo termine con una serie de documentos familiares conmigo. A la hora de comenzar a revisarlos me doy cuenta de que la historia de mi familia materna, que tiene una tradición militar bastante importante, estaba muy vinculada a ciertos hechos históricos de la historia del Perú.

Un escenario propicio para cuestionarla.

Me di cuenta que tenía un material rico para construir una obra que pudiera interpelar a mí mismo como peruano, pero que también sirviera para construir un diálogo acerca de las narrativas que existen o que seguimos construyendo sobre la historia de nuestro propio país. Vivimos unos tiempos complicados y me parecía de urgencia escribir ese texto que lo presentaremos en Madrid luego de terminado el FAE Lima.