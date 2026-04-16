El actor y presentador Ernesto Pimentel protagoniza la obra Senado, una propuesta teatral que combina humor político e improvisación y que se presentará desde el 17 de abril hasta el 16 de mayo en el Teatro La Plaza.

La puesta en escena convierte el teatro en un hemiciclo ficticio donde se debate la aprobación de una polémica ley que plantea la prohibición de la homosexualidad en el país, generando un espacio escénico que invita a la reflexión desde el humor crítico.

Una versión actualizada de una obra con trayectoria

La obra es resultado de una colaboración entre Teatro La Plaza, Sala de Parto y Presente. Esta nueva versión actualiza el montaje estrenado originalmente en 2017 bajo el título Congreso, que tuvo varias temporadas previas.

Bajo la dirección de Gabriel De la Cruz, la obra propone un formato dinámico en el que cada función presenta una experiencia distinta. En escena, Ernesto Pimentel interpreta a la presidenta del Senado, quien convoca a dos senadores invitados para debatir posiciones opuestas.

En la función inaugural participarán los actores Christian Ysla y Lu Arispe, mientras que en otras fechas se sumarán invitados como Natalia Salas, Norma Martínez, Diego Salinas, Anais Padilla, Manuel Gold, Guillermo Castañeda, Karina Jordán, Michelle Alexander y Stephanie Orué, entre otros.

Una experiencia teatral que combina debate y humor

El formato escénico plantea un debate ficticio en el que el público se convierte en testigo del desarrollo de una sesión parlamentaria. La dinámica incluye improvisación en vivo y la participación de invitados distintos en cada función, lo que permite que cada presentación tenga un carácter único.

La propuesta forma parte de la programación La Plaza Trasnoche, un formato que busca transformar las noches de viernes y sábado en una experiencia que combina teatro, música y espacios de encuentro.

Una programación nocturna que se extenderá durante todo el año

La temporada de “Senado” inaugura la programación anual de La Plaza Trasnoche, que incluirá otras producciones a lo largo de 2026.

Entre las siguientes obras anunciadas figuran:

Perseo (Dos reinas y un funeral) , del 3 al 29 de julio

, del 3 al 29 de julio Cariño Malo , del 21 de agosto al 19 de septiembre

, del 21 de agosto al 19 de septiembre Ernesto Pimentel busca chamba, del 30 de octubre al 28 de noviembre

Las funciones de “Senado” se realizarán todos los viernes y sábados a las 10:30 p. m., mientras que el lobby del teatro contará con bar abierto hasta las 2:00 a. m., extendiendo la experiencia más allá de la función teatral.