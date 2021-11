Esta nueva obra Don Miguel Ruiz, autor del superventas Los cuatro acuerdos, uno de los referentes a nivel internacional de literatura espiritual y de desarrollo personal, cuyos libros se han traducido a más de 40 idiomas diferentes y que han logrado vender millones de copias en todo el mundo.

Don Miguel Ruiz nos brinda en esta nueva obra un camino de conocimiento a través la fuerza más poderosa del universo: el amor.

Todos creemos saber lo que es el amor. Nos lo dicen las canciones, las comedias románticas, los relatos que nos han contado desde la infancia. A menudo vemos el amor como algo que conseguir y conquistar. Convertimos el amor en una lucha por el control, insistimos en poner condiciones, negociamos con él. Pero el amor no es lo que nos han enseñado a creer. No es la colección de ilusiones y expectativas que nos han enseñado a representar. No es un juego de sueños realizados o perdidos. El amor es el poder de la vida misma.

Don Miguel Ruiz descorre en esta obra, uno a uno, los velos que nos impiden vislumbrar la verdadera naturaleza del amor para que podamos trascender la idea que nos ha sido programada. Mediante el poder trans- formador de la conciencia y la atención, aprenderemos a ver más allá de nuestros relatos sobre el amor –los que nos cuentan, pero también los que nos contamos a nosotros mismos– para que podamos modificar nuestra manera de pensar y reaccionar.

En Eros, Don Miguel Ruiz nos muestra que es posible amar de un modo mucho más real y generoso, con el otro y con uno mismo. Es posible renunciar a las defensas y experimentar la alegría de amar sin expectativas. Sin exigir atención ni controlar la vida de nadie. Cuando la energía pura del amor gobierne nuestra existencia, toda clase de sucesos transformadores se van a desencadenar.

SERIE ESCUELA DE MISTERIOS

Eros es el segundo libro de la colección Escuela de Misterios. El primer título de la serie se publicó en 2020 titulado El actor. El arte de alcanzar la autenticidad en el teatro de la vida, obra donde Don Miguel Ruiz exploraba el drama humano y nos replanteaba el papel que cada uno de nosotros desempeña en él.