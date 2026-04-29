En una ceremonia que convocó a miles de cusqueños, se llevó a cabo el velorio de Rudhy Benavides, cusqueño víctima de la insania de dos sujetos, quienes no contentos con ultimarlo, desmembraron su cuerpo para luego cocinarlo con algunas verduras, como confirmó la Policía.

Hasta las instalaciones del auditorio del Colegio Médico del Cusco, llegaron familiares, amigos y vecinos del trabajador de turismo, quienes presentaron sus condolencias a la madre de la víctima, quien antes exigió todo el peso de la ley para los atacantes del último de sus hijos.

“Queremos que se haga justicia y que este hecho no quede impune, Rudhy era un hombre bueno, trabajador, no se metía en problemas, era devoto de San Cristóbal y la Virgen de Natividad, siempre ayudaba al prójimo, cómo puede ser que lo hayan matado así”, señaló entre lágrimas.

Hasta el sitio del sepelio llegaron músicos tradicionales cusqueños, y el conjunto de cantoras ‘Las Chayñas’, quienes despidieron entre cánticos los restos de Rudhy Benavides.

Se supo que el sepelio se llevará a cabo este miércoles por la tarde, cuando los restos de la víctima serán trasladados hasta el cementerio Almudena de Cusco para su inhumación.

LOS HECHOS

Rudhy Benavides (46) llevaba desaparecido más de una semana en Cusco. Él trabajaba en un restaurante del centro de la ciudad, y como todos los días, el sábado 18 de abril, había salido de su casa hacia su centro de labores: “Chau mamá, ya vuelvo”, fueron sus últimas palabras, y los suyos nunca más lo vieron con vida.

“A mi me llamaron y me avisaron que estaba en esa casa, por eso fuimos y le citamos a la Policía”, citó un familiar de Rudhy, mientras las autoridades descerrajaban las puertas de un inmueble ubicado en la asociación Los Manantiales, en la prolongación avenida Ejército.

Lo que descubrió la Policía en el interior de esta vivienda era simplemente espeluznante. Según el acta oficial de intervención, en la cocina hallaron dos ollas de gran tamaño, en una de ellas había una cabeza humana, en la otra partes del cuerpo del desaparecido.

Lo desconcertante es que las autoridades también habrían hallado huesos humanos en el lugar, lo que hace presumir que los restos de Rudhy fueron consumidos, no se sabe si por sus captores o los cinco perros de raza mestizo - pitbull, que vivían en dicha casa.

El coronel PNP Carlos Guizado jefe (e) de la Región Policial Cusco, confirmó que los restos de la víctima habían sido cocidos con distintos vegetales como cebollas y zanahorias. “No se puede descartar un caso de canibalismo por todo lo hallado en el lugar, estamos en plena investigación”, refirió.

Tras el hecho la Policía detuvo a Gabriel Condori, quien sería dueño de la casa y de los perros, tiempo después también cayó Óscar Tinco, el otro sindicado por el atroz crimen. Ambos eran naturales de la provincia de La Convención y se conocían hace muchos años.