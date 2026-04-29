La actual industria televisiva del entretenimiento atraviesa una etapa en la que la señal abierta, los canales por cable de paga y las plataformas en streaming, exigen a quienes manejan estas propuestas audiovisuales, de estrategias muy definidas e innovadoras.

Durante su estancia en Lima, Correo conversó con Martín Crespo e Isabel Otero, ejecutivos de Warner Bros. Discovery, quienes analizaron su consolidación estratégica en Latinoamérica, destacando cómo su extenso portafolio de marcas logra conectar con diversas audiencias.

Para ambos, la clave del éxito reside en una estrategia complementaria que integra canales lineales tradicionales con el streaming, adaptándose a los hábitos de consumo actuales sin abandonar la televisión paga.

Otero destaca la importancia de adaptar las propuestas a las realidades de la región, donde aún existen desafíos en el acceso a servicios digitales.

¿Qué significa Perú para Warner Bros. Discovery?

Isabel: Es un territorio que todos los días toma más relevancia dentro de Latinoamérica, donde siempre han destacado México y Brasil. Nuestra intención es acercarnos más y entender cuáles son los gustos de los consumidores en cada uno de los territorios y sobre ese esquema, Perú cada vez toma más relevancia para nosotros.

¿Hay géneros televisivos que sobresalen de otros en el gusto del televidente latino?

Martín: Hay varios géneros que sobresalen y en general, tener la posibilidad de trabajar con los canales y con las plataformas nos permite también encontrar ciertas similitudes en las audiencias. Los géneros de ficción, por ejemplo, las películas y las series mantienen esa relevancia y el interés. A nosotros nos pasa que con el ciclo de las películas, afortunadamente podemos hacer todo el recorrido desde el estreno en cines hasta cuando una película llega a nuestros canales de TNT o Warner Channel. Todo lo que tiene que ver con la ficción causa mucho interés.

Las telenovelas también ocupan un lugar importante en sus contenidos.

Martín: Lo último que incorporamos fueron las telenovelas, sumándose a esa tendencia que es la difusión de producciones turcas que en la región, la televisión abierta lo adoptó, nosotros también lo adoptamos creando un canal nuevo de cero que es TNT Novelas. Y también nos pasa que cuando esas telenovelas las subimos a la plataforma HBO Max también funcionan muy bien.

Isabel Otero, Head de Ventas a Afiliados en la Región Andina, el Caribe y Clientes Panregionales de Warner Bros. Discovery. Martin Crespo, VP Programming and Content Strategy

¿Se habla de la crisis de la televisión en señal abierta, esto favorece a los canales de paga y streaming?

Isabel: La realidad es que nosotros hemos visto que desde hace unos años hay cambios en las tendencias de consumo y nos adaptamos a eso. Justamente por eso nuestro portafolio es extenso y amplio, no solamente tenemos señales básicas, lineales, sino que también tenemos contenidos que viajan en otras plataformas, en redes sociales. Nuestro mundo no son señales, son realmente marcas y estas se adaptan a cada una de esas audiencias.

En HBO Max, su plataforma en streaming, se está subiendo contenido con factura latinoamericana.

Todos nuestros equipos de desarrollo y creación que son fantásticos están trabajando en eso, ofrecer producciones hechas en nuestros países como un complemento a lo que viene Estados Unidos, que son series muy reconocidas de mucha trayectoria. Estamos detrás de producciones que estén a la altura de grandes estándares de calidad, pero con el sabor local. como ha sucedido con “Como agua para chocolate” y “Doña Beja”.

¿Producciones peruanas están en la mira de Warner Bros. Discovery?

Todavía no hemos llegado a ese punto, pero siempre estamos abiertos a la posibilidad. Tenemos equipos que todo el tiempo reciben proyectos, evalúan, y analizan lo que les proponen respecto a contenidos audiovisuales.