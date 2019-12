El ingeniero sanitario Ulises Gutiérrez Llantoy, sobreviviente de un país secuestrado por el terrorismo y noqueado por la hiperinflación, expone parte de su experiencia en la UNI en su nueva novela titulada “Cementerio de barcos” (Planeta, 2019).

A través de diversas voces, el narrador reconstruye la vida del personaje Elmer “el Gato” Ccasani, un joven estudiante de Ingeniería, “pobre entre los pobres”, que vivió en un barrio peligroso y, pese a la situación en la que se encontraba, era un amante de la poesía.

Tras ser acusado de terruco, perder amigos y un amor, el “Gato" simplemente desapareció.

¿Por qué revivió esos momentos difíciles en su novela? Yo viví en la residencia de la UNI y todo mi periplo, de Huancavelica a Huancayo y de Huancayo a Lima, está relacionado directamente con los años difíciles, con el asedio y el ataque del terrorismo. Había que contar una historia que sucediera en ese contexto para que los jóvenes supieran cuán difíciles fueron esos años. Además, el conflicto generado entorno a estas situaciones era riquísimo desde el punto de vista literario.

Mientras uno va leyendo la novela va conociendo al “Gato”, pero ¿cómo reconstruye su vida? En la residencia de la UNI éramos cerca de 120 personas, todas venidas desde las provincias más remotas del Perú, todos virtualmente miserables porque no teníamos dónde vivir, y allí viví de sus cuentos. Eso me permitió armar el personaje del “Gato” Ccasani, que es la suma del testimonio de mis amigos.

Ulises Gutierrez Llantoy



Nos refugiábamos en la literatura, la poesía y la música no solo por la situación política, sino también por lo estresante que eran las matemáticas

¿Usted, como el “Gato”, también se refugió en la poesía en un momento tan difícil? Sí. Nos refugiábamos en la literatura, la poesía y la música no solo por la situación política del Perú, sino también por lo estresante que eran las matemáticas. Quizás, el desfogue que encontrábamos para no abrumarnos con tantos números era sujetarnos a un buen libro de literatura y devorarlo para conversar de eso. Es una leyenda eso de que los ingenieros no leen.

¿Por qué seguir abordando la época del terrorismo? Porque hay que hacer memoria de esa etapa de nuestra historia para no volver a repetirla. Los jóvenes probablemente no tengan idea de lo que es una hiperinflación. No saben lo espantoso que es vivirla. Utilicé este hecho con la idea también de que sepan cómo esta acaba con toda esperanza de vida sin mayor esfuerzo y cómo la decisión de los políticos populistas acaba con tanta gente como si fuera una bomba nuclear.

A pesar de las dificultades, el “Gato” quiere hacer algo para cambiar la situación, tiene esperanza en medio del caos... Él ejerce su libertad, como muchos de los que vivimos en esa época. No nos resignamos a vivir en la pobreza y sobre esos problemas nos erguimos y seguimos adelante. El “Gato” permanentemente discute con el resto acerca de lo que significa la libertad. Sin libertad no hay nada. Él señala a cada momento que es libre y, en ejercicio de su libertad, tiene que hacer lo que siente por dentro, ejecutar los sueños que tiene por dentro.

¿Qué lo llevó a incursionar en la literatura siendo un hombre de números? Más allá de las profesiones, es la necesidad de contar historias. Yo crecí en ese ambiente por mi abuelo. Él era quechuahablante y siempre me contaba algo. Los libros que he escrito están llenos de muchos recuerdos míos. Dicen que llega un momento en la vida en que las cosas no suceden si no las has escrito. Así que esa era mi tarea.

1969

año en que nació Gutiérrez en Colcabamba, Huancavelica.

PERFIL

Ulises Gutiérrez Llantoy

Ingeniero y escritor

Es ingeniero sanitario por la UNI y ha publicado el libro de relatos “The Cure en Huancayo” (2008) y las novelas “Ojos de pez abizal” (2011) y “Cementerio de barcos” (2019).

Ulises Gutierrez Llantoy