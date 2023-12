Recientemente, en la Feria Internacional del libro del Cusco, la poeta trujillana Kristy Navez Abao (Trujillo, 1982) presentó su libro “Cantos naturales” (Almandino Editores,2023). Navez, anteriormente publicó “El protegido de los astros” (2020), libro de poesía en el que expresó diferentes matices y ensoñaciones. Mostró sentimientos con emociones prístinas como evidencia de su mundo interior y con una orfebrería de la palabra en ascenso. Además, es conveniente resaltar que fue seleccionada con un poema en el X Concurso Internacional de poesía “Versos en el aire” (2020), convocada por el Grupo Diversidad Literaria, desde España. Ahora, nos presenta el libro “Cantos naturales”, el cual, si bien no está estructurado en capítulos, con nuestra atenta lectura podemos identificar los siguientes ejes temáticos: reflexiones, naturaleza, amor y social. Obviamente, nuestro orden temático no necesariamente coincide con el índice del libro. No obstante, no se altera el resultado final del libro.

Reflexiones

En el poema “Como aire de volcán”, aparece el asombro ante lo infinito o la superioridad espiritual: “¡Lo miré! /Y él se dejó mirar, /me apoderé como los pétalos:/del viento y de la luz solar. Evidencia la creencia en el altísimo, más aún en los versos que termina el poema: Fui cual poderosa oración, /que sin conocer delito/consigue el milagro” (p. 15). La autora siente el sosiego meditativo en el texto “Refugio” (p. 16). El tiempo siempre servirá de medición y nos motiva a sentirlo y pensarlo, como en el poema “En gris”, cuando admira que “A todo fulgor huye la tarde por la ventana, /entre cables grises y enmarañados” (p. 17). La poeta Navez, sensiblemente diferencia la “La hora del ocaso”. Leamos: ¡Es! /Un fugaz obsequio que interna al alma, /el último hilo de la tarde que a modo de resistencia/se aviva y consume/como cuando el aire enciende/y apaga una brasa (p. 19).

Naturaleza

El eje sobre la naturaleza sirve para evidenciar figuras de la palabra que con destreza también transmiten mensaje. En el poema “Aves enjauladas”, habla de flores, gatos y aves. No solo es su expresión personal, también convoca a terceras personas para generar libertad: Y si tienes aves enjauladas/ ¡Libéralas! /Apóyate en el marco de tu ventana/mira su vuelo/oye su canto, /abraza a la piel más cercana, /besa y ama (p. 23). El fenómeno natural lluvia forma parte del ciclo del agua, empero, también la sabe “Lluvia contenida”, donde construye versos e imágenes de libre interpretación. Los siguientes versos son clave: ¿Cómo retiene tanta oscuridad?,/tanto peso, /tantas hectáreas de lluvia, /mirar este cielo /es el látigo a mi resistencia (p. 25). Hombre y mujer, descubren y conocen más a la naturaleza cuando se desplazan por sus geografías y “Caminos”: Los caminos reservan fragancias y sonidos/como del alcanfor que va/y reaparece con el viento, /como lirio de los Incas/que incita rememorar el pasado/y adormece los kilómetros/o el agotamiento (p. 41).

Amor

El gran tema universal es el amor, y en este libro se expresa a través de una “Caricia” y nos permite advertir el devenir desde que estamos atentos con nuestros “Sentidos”. Aunque no se menciona al destinatario, en este texto, el poema va dirigido a la persona amada: Cuando te miro, /explotan los matices y me estremezco cual tarde muriendo a la noche. /Cuando te miro, /recorro el agua, acaricio las rocas, resbalo y me fijo en el silencio (p. 24). En este eje temático, leemos en la mayoría poemas de “Cantos naturales”. Son poemas que nacen del amor, se desarrollan en el amor, o van al confín del amor. Es decir, hasta el “El último latido”: Si volvieras, /me acurrucaría hacia ti, /hastiándote de besos (p. 35). Y el amor se sobrepone a la naturaleza, aún “Después de la lluvia”: Yo hago una súplica, /un pedido a tu pensamiento/y actuar, /nunca hagas el amor/después de la lluvia, /puede quedar su aroma, /su sonido, /pueden quedar los cristales/empañados y tibios (p. 36). Y el amor también es flor, es sol, son sentimientos como “Girasoles” (p. 37).

Social

Aunque el tema social presenta menos poemas que los otros ejes, tiene fuerza existencial y con carácter impostergable, aspira a la reivindicación al saberse ente integrante de una sociedad dispar como la nuestra. Así, con nuestra “Furia”: Me duelen las venas, /la rabia despoja la sutileza del verbo en mi voz. /Respiro y ruge la fiera/con suave melena. /Se liberan cenizas/y el ambiente muta a un triste color (p. 32). La situación social actual, afecta, conmueve y enardece “Las puertas del alma” porque: Y el gobierno alza su voz /cuando el sol está en su pico más alto, /aumentando los grados de incertidumbre/mientras el grueso de la humanidad, /ve desplomarse la promesa del sostenimiento (p. 43). En conclusión, este libro no solo debe ser analizado por la forma, sino también que nos dice en su trasfondo. Siendo así, reconocemos sus temas poetizados tan vigentes, humanos y reivindicativos; todos constituyen importantes y ascendentes “Cantos naturales”. Así, se fortalece la poesía de La Libertad.